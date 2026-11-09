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パーダーボルンのGKナウエル・ノルは、ドイツ代表とスペイン代表のどちらでもプレーできる。招集があれば、長く迷うことはないという。

ZDFの番組『アクトゥエレス・シュポルトシュトゥーディオ』で、ブンデスリーガ昇格組に期限付き移籍中のノルは、ヨッヘン・ブライヤーからの質問に対し、スペイン代表への変更も十分に考えられると語った。

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督から連絡があり、代表合宿に招集されれば「とてもうれしい」とノルは話した。招集を受けた場合は応じるという。

23歳のGKはTSGホッフェンハイムと契約を結んでおり、今シーズンはパーダーボルンに期限付き移籍している。これまでドイツのU-19代表とU-20代表で計7試合に出場したが、A代表への招集はまだない。

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ミュンヘン生まれのノルは、母親がスペイン出身のため、スペイン代表でもプレーできる。スペイン語を流暢に話すが、ドイツサッカー連盟（DFB）からと同様、スペイン側からもまだ招集はない。ノルは、いつか代表チームでプレーすることが「最大の願い」だと語った。

昇格組パーダーボルンで、ノルは今シーズン、不動の主力となっている。ノル自身の好パフォーマンスもあり、チームは順位表で13位につけ、降格圏には勝ち点4差をつけている。

来シーズンは所属元のホッフェンハイムで再びプレーする可能性もある。同クラブでは正GKオリヴァー・バウマンの時代が終わりに近づいているかもしれない。ただ、ノルは完全復帰について「試合に出られるなら」と語った。