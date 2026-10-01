【10月2日】デンマークvsポルトガルのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第3節





DAZNがUEFAネーションズリーグ独占配信！ DAZN Standard DAZNが2026-27シーズンもUEFAネーションズリーグ配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 加入はこちら 今すぐ視聴

UEFAネーションズリーグ第3節が日本時間2026年10月2日(金)に開催。デンマーク代表とポルトガル代表が対戦する。

本記事では、デンマークvsポルトガルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

デンマークvsポルトガル｜試合日程・キックオフ時間

デンマークvsポルトガルは、日本時間10月2日(金)に開催される。

大会：UEFAネーションズリーグ第3節

日時：2026年10月2日(金) 3:45キックオフ／日本時間

対戦：デンマークvsポルトガル

デンマークvsポルトガル｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのデンマークvsポルトガルは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

デンマークvsポルトガルのおすすめ視聴方法

UEFAネーションズリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

デンマークvsポルトガル｜チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表





UEFAネーションズリーグ グループA4 直近成績 # P 勝 分 負 F A +/- 勝点 直近成績 1 ポルトガル POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 勝 勝 2 ノルウェー NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 負 勝 3 デンマーク DEN 2 1 0 1 4 3 +1 3 勝 負 4 ウェールズ WAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 負 負 Championship Playoff 降格プレーオフ 降格



