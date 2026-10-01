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UEFAネーションズリーグ リーグA
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Parken
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Yuta Tokuma
協力：

【10月2日】デンマークvsポルトガルのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第3節

デンマーク 対 ポルトガル
デンマーク
ポルトガル
UEFAネーションズリーグ リーグA

UEFAネーションズリーグ第3節、デンマーク対ポルトガルのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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UEFAネーションズリーグ第3節が日本時間2026年10月2日(金)に開催。デンマーク代表とポルトガル代表が対戦する。

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本記事では、デンマークvsポルトガルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

デンマークvsポルトガル｜試合日程・キックオフ時間

デンマークvsポルトガルは、日本時間10月2日(金)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第3節
  • 日時：2026年10月2日(金) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：デンマークvsポルトガル
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デンマークvsポルトガル｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのデンマークvsポルトガルは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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デンマークvsポルトガル｜チーム情報

デンマーク vs ポルトガル 予想スタメン

4-2-3-1
デンマーク crest
デンマーク
DEN
フォーメーション
ポルトガル crest
ポルトガル
POR
4-2-3-1
フィリップ・ヨルゲンセンフィリップ・ヨルゲンセンヨアキム・アンデルセンヨアキム・アンデルセンteam-logoラスムス・クリステンセンteam-logoヨアキム・メーレオリバー・プロフストゴーアオリバー・プロフストゴーアteam-logoモハメド・ダラミーピエール＝エミール・ホイビュアピエール＝エミール・ホイビュアミッケル・ダムスゴールミッケル・ダムスゴールグスタフ・イサクセングスタフ・イサクセンモルテン・ヒュルマンドモルテン・ヒュルマンドラスムス・ホイルンドラスムス・ホイルンドディオゴ・コスタディオゴ・コスタジョアン・カンセロジョアン・カンセロルベン・ディアスルベン・ディアスレナト・ベイガレナト・ベイガヌーノ・メンデスヌーノ・メンデスペドロ・ネトペドロ・ネトフランシスコ・コンセイソンフランシスコ・コンセイソンジョアン・ネヴェスジョアン・ネヴェスヴィティーニャヴィティーニャブルーノ・フェルナンデスブルーノ・フェルナンデスゴンサロ・ラモスゴンサロ・ラモス
ポルトガル crest
ポルトガル
POR
4-2-3-1
デンマーク

先発メンバー

ポルトガル

マネージャー

  • ブライアン・リーマー
  • J. Jesus

成績

DEN

DEN - 直近成績

MKD
4-0
CZE
2-2
COD
0-0
NOR
3-2
WAL
2-0
得点（失点）
10/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
POR

POR - 直近成績

COL
0-0
CRO
2-1
ESP
0-1
WAL
1-0
NOR
1-2
得点（失点）
5/3
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

デンマークドローポルトガル
1
0
4
UEFAネーションズリーグ リーグA
ポルトガル badge
ポルトガル
POR
5
デンマーク badge
デンマーク
DEN
2
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
デンマーク badge
デンマーク
DEN
1
ポルトガル badge
ポルトガル
POR
0
終了
European Championship Qualification
ポルトガル badge
ポルトガル
POR
1
デンマーク badge
デンマーク
DEN
0
終了
European Championship Qualification
デンマーク badge
デンマーク
DEN
0
ポルトガル badge
ポルトガル
POR
1
終了
UEFA EURO
デンマーク badge
デンマーク
DEN
2
ポルトガル badge
ポルトガル
POR
3
終了
3得点7
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表


UEFAネーションズリーグ グループA4

#PFA+/-勝点直近成績
1
ポルトガルポルトガルPOR
220031+26
2
ノルウェーノルウェーNOR
21014403
3
デンマークデンマークDEN
210143+13
4
ウェールズウェールズWAL
200203-30
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格


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