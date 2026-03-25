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デンマークvs北マケドニアを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【3月27日】デンマークvs北マケドニアのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選プレーオフ準決勝

ワールドカップ 欧州予選
デンマーク 対 北マケドニア
デンマーク
北マケドニア

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝、デンマーク代表対北マケドニア代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年3月27日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝で、デンマーク代表と北マケドニア代表が対戦する。

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本記事では、デンマークvs北マケドニアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

デンマークvs北マケドニア｜試合日程・キックオフ時間

デンマークvs北マケドニアは、日本時間3月27日(金)にデンマークのコペンハーゲンにある、パルケン・スタディオンで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ 準決勝
  • 日時：2026年3月27日(金)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：デンマーク代表 vs 北マケドニア代表
  • 会場：パルケン・スタディオン

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デンマークvs北マケドニア｜放送・配信予定

W杯欧州予選プレーオフ準決勝のデンマークvs北マケドニアは『DAZN』がライブ配信を行う。

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デンマークvs北マケドニア チーム情報

デンマーク vs 北マケドニア 予想スタメン

デンマークHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestMKD
1
フレデリク・レノウ
15
クリスチャン・ノアゴール
18
アレクサンダー・バー
5
ヨアキム・メーレ
2
ヴィクトル・ネルソン
10
クリスティアン・エリクセン
21
モルテン・ヒュルマンド
23
ピエール＝エミール・ホイビュア
8
グスタフ・イサクセン
12
ヴィクトル・フロホルト
9
ラスムス・ホイルンド
23
ストール・ディミトゥリエフスキ
6
ヴィサル・ムスリウ
8
エズジャン・アリオスキ
14
ダルコ・ヴェルコフスキー
5
ジョコ・ザイコフ
10
エニス・バルディ
11
ダルコ・チュルリノフ
18
ティホミル・コスタディノフ
16
I. Alimi
7
エリフ・エルマス
20
ボヤン・ミオフスキ

4-2-3-1

MKDAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ブライアン・リーマー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • G. Sedloski

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

DEN
-直近成績

ゴールを許す
16/7
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

MKD
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

DEN

Last match

MKD

0

勝利

0

引分け

1

Win

0

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
0/1

順位表