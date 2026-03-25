日本時間2026年3月27日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝で、デンマーク代表と北マケドニア代表が対戦する。

本記事では、デンマークvs北マケドニアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

デンマークvs北マケドニア｜試合日程・キックオフ時間

デンマークvs北マケドニアは、日本時間3月27日(金)にデンマークのコペンハーゲンにある、パルケン・スタディオンで開催される。

大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ 準決勝

日時：2026年3月27日(金)4:45キックオフ／日本時間

対戦：デンマーク代表 vs 北マケドニア代表

会場：パルケン・スタディオン

デンマークvs北マケドニア｜放送・配信予定

W杯欧州予選プレーオフ準決勝のデンマークvs北マケドニアは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

デンマークvs北マケドニアのおすすめ視聴方法

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W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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デンマークvs北マケドニア チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 2 ヨアキム・アンデルセン 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

DEN Last match MKD 0 勝利 0 引分け 1 Win 北マケドニア 3 - 0 デンマーク 0 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 0/1

順位表