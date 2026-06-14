デンベレ、メッシを語る「これまで見てきた中で一番の選手」「彼は危険だ…たとえ38歳でも再びW杯を勝ち取れる」

フランス代表FWウスマン・デンベレは、北中米ワールドカップ（W杯）で自分たちを優勝候補と見る向きについて、まったく気にしていないようだ。

2025年バロンドール受賞者のデンベレのほか、FWキリアン・エンバペ、MFマイケル・オリーズなどを揃えるタレント軍団フランス。もちろん優勝の本命と考えられているが、デンベレは「何の意味もない」と意に介さない。スペイン『マルカ』とのインタビューに応じたパリ・サンジェルマン（PSG）FWは、次のように語っている。

「本命なんて何チームもいるし、フットボールでは何の意味もないことだ。まあ過去2大会で決勝に到達してるから、そうやって見てくれる人たちもいるってことだね」

「つまり僕たちは、本命として厳しい要求を課されているわけだ。だけどチームは自分たちの目標だけに集中している。ベスト16やベスト8み到達することを考えるよりも、グループリーグをうまく突破することに意識を集中させないとね」

デンベレはまた、バルセロナ時代のチームメート、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシについても語った。現在38歳のインテル・マイアミFWが、アルゼンチン代表を連覇に導けるとの見解を示している。

「メッシが再びW杯を勝ち取れるか？ もちろんだ。彼はあらゆるトロフィーを手にしてきた。僕はバルセロナでそんな彼の姿を見てきたんだ」

「現在38歳だから何だって言うんだ？ そんなの、何も変わらないさ……。彼は僕が見てきた中でも一番の選手。フットボール界の至高の存在だ。今なお危険だよ」

「38歳とはいえ、彼のドリブルを止めるのは難しい。年齢を重ねてもクオリティーは変わらないんだ。彼には本当に気をつけないと……。再びW杯を勝ち取れる力があるからね」

PSGに移籍して以降、ハイプレスを仕掛ける労力を惜しまない選手となったデンベレ。PSGとフランス代表では、どちらの方が走っているのだろうか。

「状況次第だね。僕は毎試合、全力を出したいと思っている。全力を尽くしてチームを助けたいんだ。ただ皆も知っての通り、チーム内で最も走っているのは自分じゃない。チャンピオンズリーグ決勝では、ドゥエが15キロも走る離れ業をやってのけた。自分は彼ほどではないけど、それでもチームに尽くしていきたいと思っているよ」