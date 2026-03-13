Goal.com
DeNA SoftBank 2024DAZN
DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーン実施中！4月19日まで限定
Yuta Tokuma

【3月14日】横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークスのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球オープン戦2026

プロ野球オープン戦2026 横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」

春季キャンプから配信！オープン戦も視聴可能

プロ野球は2026シーズンのオープン戦(春季非公式試合)が3月14日(土)に開催。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

本記事では、DeNAvsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークス｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球オープン戦2026の横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークスは、3月14日(土)に横浜スタジアムで開催される。

プレイボール時間は13:00を予定している。

日程プレイボール時間対戦カード
3/14(土)13:00横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークス

横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークス｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
3/14(土)
13:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークス｜オープン戦のおすすめ視聴方法

年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

DAZN BASEBALL 20260129 CP(C)DAZN

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

プロ野球2026シーズン開幕に伴い、4月19日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM DAZN hodai plan campaign 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。単月でプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

pacific tv spring camp 2026(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。

パ・リーグTVはパ・リーグ主催試合をライブ中継！今すぐ視聴

0