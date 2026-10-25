SMBC日本シリーズ2026では、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一をかけて激突する。
本記事では、DeNA対ソフトバンクの前回となる2024年日本シリーズについて紹介する。
DeNA対ソフトバンク 前回の日本シリーズ結果は？
前回、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本シリーズで対戦したのは、2024年の「SMBC日本シリーズ2024」。
シリーズはDeNAが4勝2敗で制し、26年ぶり3度目の日本一を達成した。
最高殊勲選手（MVP）には、DeNAの桑原将志が選出された。
試合
スコア
勝利チーム
会場
第1戦
ソフトバンク 5-3 DeNA
ソフトバンク
横浜スタジアム
第2戦
ソフトバンク 6-3 DeNA
ソフトバンク
横浜スタジアム
第3戦
DeNA 4-1 ソフトバンク
DeNA
みずほPayPayドーム
第4戦
DeNA 5-0 ソフトバンク
DeNA
みずほPayPayドーム
第5戦
DeNA 7-0 ソフトバンク
DeNA
みずほPayPayドーム
第6戦
DeNA 11-2 ソフトバンク
DeNA
横浜スタジアム
ソフトバンクは横浜スタジアムで行われた第1戦、第2戦に連勝し、シリーズを好スタートさせた。
しかし、DeNAは福岡で行われた第3戦から流れを一変。第3戦から第6戦まで4連勝を飾り、逆転で日本一を決めた。
最終的な対戦成績はDeNAの4勝2敗。2026年の日本シリーズは、2024年以来2年ぶりとなる両チームの再戦となる。
SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定
SMBC日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、地上波・BSに加えて、TVer、U-NEXT、Hulu、ABEMAなどでネット配信される。
テレビでは、第1戦～第3戦、第6戦、第7戦をTBS系列、第4戦を日本テレビ系列、第5戦をテレビ朝日系列が中継予定。第2戦、第3戦はNHK BSでも放送される。
ネット配信ではTVerが全試合をライブ配信するほか、第1戦～第3戦、第6戦、第7戦はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAで視聴できる。
試合
日程
開始
テレビ放送
ネット配信
第1戦
10月24日(土)
18:30
TBS系列
TVer、U-NEXT
第2戦
10月25日(日)
18:00
TBS系列、NHK BS
TVer、U-NEXT
第3戦
10月27日(火)
18:00
TBS系列、NHK BS
TVer、U-NEXT
第4戦
10月28日(水)
18:00
日本テレビ系列
TVer、Hulu
第5戦
10月29日(木)
18:00
テレビ朝日系列
TVer、ABEMA
第6戦
10月31日(土)
18:30
TBS系列
TVer、U-NEXT
第7戦
11月1日(日)
18:00
TBS系列
TVer、U-NEXT
テレビ放送の開始時間は、第1戦が18:11～（18:20～）、第2戦が17:45～、第3戦が17:50～、第4戦が18:00～、第5戦が17:50～（一部地域を除く）を予定。第6戦と第7戦は番組枠調整中となっている。
ネットでシリーズ全体を追いたい場合は、全試合をライブ配信するTVerが最も分かりやすい。一方、U-NEXTは第1～3戦、第6・7戦を31日間無料トライアル付きで視聴可能。第4戦はHulu、第5戦はABEMAでもライブ配信される。
なお、DAZNでの日本シリーズ2026の配信予定はない。
第5戦～第7戦は、どちらかのチームが先に4勝した場合は開催されない。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
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【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
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『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。