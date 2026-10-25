あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
smbc japan series 2024 npbNPB
日本シリーズ第1戦～第3戦はU-NEXTでCMなし生中継！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

DeNA対ソフトバンク 前回の日本シリーズ結果は？

DeNA対ソフトバンクの前回の日本シリーズ結果は？2024年の対戦成績・優勝チーム・試合結果まとめ。

【第5戦を配信】
dena softbank 20261029 abema

ABEMA

10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ

プレミアム登録で広告なし
【第4戦を配信】
hulu logo

Hulu

10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！

野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！

見放題作品多数
【第1・2・3・6・7戦を配信】
nippon series 2026 u-next

U-NEXT

『U-NEXT』日本シリーズ2026の第1～3・6・7戦をライブ配信！

U-NEXTならCMなしで完全ノーカット配信

31日間無料トライアルが利用可能。

31日間無料トライアルあり
【第5戦を配信】
dena softbank 20261029 abema

ABEMA

10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ

プレミアム登録で広告なし
【第4戦を配信】
hulu logo

Hulu

10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！

野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！

見放題作品多数
【第1・2・3・6・7戦を配信】
nippon series 2026 u-next

U-NEXT

『U-NEXT』日本シリーズ2026の第1～3・6・7戦をライブ配信！

U-NEXTならCMなしで完全ノーカット配信

31日間無料トライアルが利用可能。

31日間無料トライアルあり
【第5戦を配信】
dena softbank 20261029 abema

ABEMA

10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ

プレミアム登録で広告なし

SMBC日本シリーズ2026では、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一をかけて激突する。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、DeNA対ソフトバンクの前回となる2024年日本シリーズについて紹介する。

DeNA対ソフトバンク 前回の日本シリーズ結果は？

前回、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本シリーズで対戦したのは、2024年の「SMBC日本シリーズ2024」。

シリーズはDeNAが4勝2敗で制し、26年ぶり3度目の日本一を達成した。

最高殊勲選手（MVP）には、DeNAの桑原将志が選出された。

試合

スコア

勝利チーム

会場

第1戦

ソフトバンク 5-3 DeNA

ソフトバンク

横浜スタジアム

第2戦

ソフトバンク 6-3 DeNA

ソフトバンク

横浜スタジアム

第3戦

DeNA 4-1 ソフトバンク

DeNA

みずほPayPayドーム

第4戦

DeNA 5-0 ソフトバンク

DeNA

みずほPayPayドーム

第5戦

DeNA 7-0 ソフトバンク

DeNA

みずほPayPayドーム

第6戦

DeNA 11-2 ソフトバンク

DeNA

横浜スタジアム

ソフトバンクは横浜スタジアムで行われた第1戦、第2戦に連勝し、シリーズを好スタートさせた。

しかし、DeNAは福岡で行われた第3戦から流れを一変。第3戦から第6戦まで4連勝を飾り、逆転で日本一を決めた。

最終的な対戦成績はDeNAの4勝2敗。2026年の日本シリーズは、2024年以来2年ぶりとなる両チームの再戦となる。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

SMBC日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、地上波・BSに加えて、TVer、U-NEXT、Hulu、ABEMAなどでネット配信される。

テレビでは、第1戦～第3戦、第6戦、第7戦をTBS系列、第4戦を日本テレビ系列、第5戦をテレビ朝日系列が中継予定。第2戦、第3戦はNHK BSでも放送される。

ネット配信ではTVerが全試合をライブ配信するほか、第1戦～第3戦、第6戦、第7戦はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAで視聴できる。

試合

日程

開始

テレビ放送

ネット配信

第1戦

10月24日(土)

18:30

TBS系列

TVer、U-NEXT

第2戦

10月25日(日)

18:00

TBS系列、NHK BS

TVer、U-NEXT

第3戦

10月27日(火)

18:00

TBS系列、NHK BS

TVer、U-NEXT

第4戦

10月28日(水)

18:00

日本テレビ系列

TVer、Hulu

第5戦

10月29日(木)

18:00

テレビ朝日系列

TVer、ABEMA

第6戦

10月31日(土)

18:30

TBS系列

TVer、U-NEXT

第7戦

11月1日(日)

18:00

TBS系列

TVer、U-NEXT

テレビ放送の開始時間は、第1戦が18:11～（18:20～）、第2戦が17:45～、第3戦が17:50～、第4戦が18:00～、第5戦が17:50～（一部地域を除く）を予定。第6戦と第7戦は番組枠調整中となっている。

ネットでシリーズ全体を追いたい場合は、全試合をライブ配信するTVerが最も分かりやすい。一方、U-NEXTは第1～3戦、第6・7戦を31日間無料トライアル付きで視聴可能。第4戦はHulu、第5戦はABEMAでもライブ配信される。

なお、DAZNでの日本シリーズ2026の配信予定はない。

第5戦～第7戦は、どちらかのチームが先に4勝した場合は開催されない。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

nippon series 2026 u-nextU-NEXT

U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu LogoHulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

dena softbank 20261029 abema（C）AbemaTV,Inc.

ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
【10/29】ABEMAで日本シリーズ第5戦をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー