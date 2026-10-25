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SMBC日本シリーズ2026では、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一をかけて激突する。

本記事では、DeNA対ソフトバンクの前回となる2024年日本シリーズについて紹介する。

DeNA対ソフトバンク 前回の日本シリーズ結果は？

前回、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本シリーズで対戦したのは、2024年の「SMBC日本シリーズ2024」。

シリーズはDeNAが4勝2敗で制し、26年ぶり3度目の日本一を達成した。

最高殊勲選手（MVP）には、DeNAの桑原将志が選出された。

試合 スコア 勝利チーム 会場 第1戦 ソフトバンク 5-3 DeNA ソフトバンク 横浜スタジアム 第2戦 ソフトバンク 6-3 DeNA ソフトバンク 横浜スタジアム 第3戦 DeNA 4-1 ソフトバンク DeNA みずほPayPayドーム 第4戦 DeNA 5-0 ソフトバンク DeNA みずほPayPayドーム 第5戦 DeNA 7-0 ソフトバンク DeNA みずほPayPayドーム 第6戦 DeNA 11-2 ソフトバンク DeNA 横浜スタジアム

ソフトバンクは横浜スタジアムで行われた第1戦、第2戦に連勝し、シリーズを好スタートさせた。

しかし、DeNAは福岡で行われた第3戦から流れを一変。第3戦から第6戦まで4連勝を飾り、逆転で日本一を決めた。

最終的な対戦成績はDeNAの4勝2敗。2026年の日本シリーズは、2024年以来2年ぶりとなる両チームの再戦となる。

SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

SMBC日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、地上波・BSに加えて、TVer、U-NEXT、Hulu、ABEMAなどでネット配信される。

テレビでは、第1戦～第3戦、第6戦、第7戦をTBS系列、第4戦を日本テレビ系列、第5戦をテレビ朝日系列が中継予定。第2戦、第3戦はNHK BSでも放送される。

ネット配信ではTVerが全試合をライブ配信するほか、第1戦～第3戦、第6戦、第7戦はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAで視聴できる。

試合 日程 開始 テレビ放送 ネット配信 第1戦 10月24日(土) 18:30 TBS系列 TVer、U-NEXT 第2戦 10月25日(日) 18:00 TBS系列、NHK BS TVer、U-NEXT 第3戦 10月27日(火) 18:00 TBS系列、NHK BS TVer、U-NEXT 第4戦 10月28日(水) 18:00 日本テレビ系列 TVer、Hulu 第5戦 10月29日(木) 18:00 テレビ朝日系列 TVer、ABEMA 第6戦 10月31日(土) 18:30 TBS系列 TVer、U-NEXT 第7戦 11月1日(日) 18:00 TBS系列 TVer、U-NEXT

テレビ放送の開始時間は、第1戦が18:11～（18:20～）、第2戦が17:45～、第3戦が17:50～、第4戦が18:00～、第5戦が17:50～（一部地域を除く）を予定。第6戦と第7戦は番組枠調整中となっている。

ネットでシリーズ全体を追いたい場合は、全試合をライブ配信するTVerが最も分かりやすい。一方、U-NEXTは第1～3戦、第6・7戦を31日間無料トライアル付きで視聴可能。第4戦はHulu、第5戦はABEMAでもライブ配信される。

なお、DAZNでの日本シリーズ2026の配信予定はない。

第5戦～第7戦は、どちらかのチームが先に4勝した場合は開催されない。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。