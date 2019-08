DAZN、2019上半期に残したインパクト。プレミアリーグ独占配信など下半期のトピックは?

スポーツ・チャンネルのDAZN(ダゾーン)は7日、2019年上半期における振り返りと今後の指針に関するメディアセッションを開催した。DAZNで配信される各スポーツを観戦しながら飲食を楽しめるコミュニケーションスペース「DAZN CIRCLE(ダゾーン サークル)」(東京都渋谷区松濤)で実施。メディアセッションには、DAZN Japan Executive Vice Presidentのマーティン・ジョーンズ氏が登壇した。

DAZNは今夏に開催されたコパ・アメリカ2019で、デジタルプラットフォームとして国内初となる日本代表出場大会の全試合を配信。日本時間の早朝に配信されたサムライブルーの試合は、通勤中やオフィスからの視聴者も多数おり、6月26日の日本vsエクアドルは歴代最高のライブ視聴数を記録した。

● DAZN コンテンツ視聴数トップ 5

1 位:コパ・アメリカ 2019 日本 vs ウルグアイ(2戦目)

2 位:コパ・アメリカ 2019 日本 vs チリ(1戦目)

3 位:コパ・アメリカ 2019 日本 vs エクアドル(3戦目)

4 位:UEFA チャンピオンズリーグ 2018‐2019 決勝戦 トッテナム vs リヴァプール

5 位:ICC バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリー

サッカー以外でも今年3月には、読売新聞、読売巨人軍との包括提携を発表したDAZN。メディアの枠を超えた読売グループとの包括提携などパートナーと共に成長することを引き続き目指すDAZNは、2019年の上半期も130以上、年間10,000試合以上と、多岐にわたるコンテンツを継続的に配信していく。

そして、2019-20シーズンからはプレミアリーグを独占配信。また、試合のライブ配信のみならず、チームや選手などの裏側に迫るドキュメンタリー性の高いオリジナルコンテンツも順次制作・配信を行い、スポーツの魅力をさまざまな角度で届けていくとのことだ。

そのほか、イベントではオープンブラウザ機能の追加(DAZNの登録前に、DAZNのLP上で一部コンテンツがお試し視聴できる機能=実装時期未定)や新たな料金体系の構想を進めていることが明かされている。

《ライブ配信の主な注目コンテンツ》

●プレミアリーグ 2019-2020 シーズン 全試合独占配信(2021-2022 シーズンまで継続)

●ラグビー サマー・インターナショナルズ 2019 独占ライブ配信

ワールドカップ 2019 日本大会 全試合のハイライト配信

●FIBA バスケットボールワールドカップ 2019 ライブ配信

《主なオリジナルコンテンツ》

●ジャイアンツ・ドキュメンタリーシリーズ

2019年シーズンを追った長編ドキュメンタリー

10月より順次配信予定

●THE MAKING OF

DAZN グローバルアンバサダーが過去を振り返るドキュメンタリー

8月9日より配信

●フェルナンド・トーレス引退ドキュメンタリー

8月23日に現役を退くトーレス選手の引退の裏側に徹底密着

9月6日より配信予定

●FIBA ワールドカップ

13年ぶりに出場を果たした日本代表の注目選手に迫ったインタビューコンテンツ

8月中旬より順次配信予定

