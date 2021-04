意地vs意地の2週間! 「DAZN RIVAL WEEKS (ダゾーン ライバルウィーク)」キャンペーン実施

【Jリーグ サッカーニュース】DAZN(ダゾーン)がゴールデンウィーク中にキャンペーンを実施。

スポーツ・チャンネル『DAZN』が、「DAZN RIVAL WEEKS (ダゾーン ライバルウィーク)」と題し、明治安田生命Jリーグの19試合を対象にした企画を実施する。

DAZNは今回、4月29日(祝)~5月16日(日)までに行われる明治安田生命J1リーグ、J2リーグ、J3リーグにおける「ダービーマッチ」や1993年のJリーグ開幕初年度から参戦しているチーム同士の「オリジナル10対決」など様々なライバル関係にあるチーム同士の試合を対象に、試合中継のLIVE配信やソーシャルメディア、4月15日にスタートしたヤマハ株式会社とのコラボレーションプロジェクト「For The Fans Project」のオンラインイベントなど様々な企画を実施する。

DAZNのリリース発表による実施概要は以下のとおり。

実施概要

DAZN RIVAL WEEKS (ダゾーン ライバルウィーク)

期間;2021年4月29日(祝)~5月16日(日)

対象試合:

明治安田生命J1リーグ

4月29日(祝)

15:00KO 名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ“2021覇権争い”

5月2日(日)

15:00KO セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 “大阪ダービー“

5月4日(祝)

15:00KO 川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス “2021覇権争い”

5月8日(土)

14:00KO ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ “2020 TOP2対決“

5月12日(水)

19:00KO ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島 “オリジナル10対決”

19:00KO 名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ “オリジナル10対決“

5月15日(土)

14:00KO 清水エスパルス vs 名古屋グランパス “オリジナル10対決“

15:00KO 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス “オリジナル10対決“

16:00KO サンフレッチェ広島 vs 徳島ヴォルティス “中四国決戦”

16:00KO 大分トリニータ vs サガン鳥栖 “バトル・オブ・九州”

17:00KO 横浜FC vs 湘南ベルマーレ “神奈川ダービー”

19:00KO ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 “神阪ダービー”

5月16日(日)

17:00KO ガンバ大阪 vs 浦和レッズ “オリジナル10対決”

明治安田生命J2リーグ

5月9日(日)

13:00KO SC相模原 vs 町田ゼルビア “武相決戦”

14:00KO 水戸ホーリーホック vs 栃木SC “北関東ダービー”

14:00KO アルビレックス新潟 vs 松本山雅 “信州ダービー”

16:00KO ギラヴァンツ北九州 vs Vファーレン長崎 “バトル・オブ・九州”

明治安田生命J3リーグ

5月16日(日)

13:00KO FC今治 vs カマタマーレ讃岐 “四国ダービー”

14:00KO 福島ユナイテッド vs ヴァンラーレ八戸 “東北ダービー”

*上記19試合含め、DAZNでは明治安田生命Jリーグ(J1、J2、J3)の全試合を中継。

主な企画(試合中継以外)

・ライバルウィーク リモートチェックインキャンペーン

4月29日以降のDAZNライバルウィーク対象試合(一部試合除く)にて、DAZNでの試合中継内に表示されるQRコードを読み取るか、プロモーションコードを入力して、抽選で豪華特典をプレゼント。

*詳細は該当各クラブのSNS等をご確認ください。

・DAZN Japan公式Twitterプレゼントキャンペーン

期間:4月22日~25日

DAZN Japan公式Twitter(@DAZN_JPN)をフォローして、DAZNライバルウィークにて活躍する選手を予想して投稿。当選者には、選手サイン入りユニフォーム、DAZNライバルウィーク対象試合のペアチケットをプレゼント。

・For The Fans Project 第1回イベント

「Remote Cheerer powered by SoundUD」アプリ上のトークルームにてオンライントークルームイベントを開催。

DAZNの人気サッカー番組『YABECCHI STADIUM(やべっちスタジアム)』とRemote Cheererによるコラボレーション企画で、DAZNライバルウィークの対象試合である5月2日のセレッソ大阪 vs ガンバ大阪の試合を中村憲剛氏、アシスタント黒木ひかり氏の両名がDAZNを視聴しながらトークルームにて解説します。

日時:

2021年5月2日(日)14:45開始、17:00頃終了予定

対象試合:

明治安田生命J1リーグ第12節 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

出演者:

中村憲剛氏(『YABECCHI STADIUM(やべっちスタジアム)』解説者)

黒木ひかり氏(『YABECCHI STADIUM(やべっちスタジアム)』アシスタント)