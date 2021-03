DAZN(ダゾーン)、カタール・ワールドカップ欧州予選の配信を発表! UEFAネーションズリーグ決勝ラウンドの配信も決定

【欧州・海外サッカー W杯ニュース】DAZN(ダゾーン)がFIFAカタール・ワールドカップ(W杯)の欧州予選を配信。

▶カタールW杯欧州予選を観るならDAZNで。1ヶ月間無料トライアルを今すぐ始めよう

スポーツチャンネル『DAZN(ダゾーン)』は23日、2022年FIFAカタール・ワールドカップ(W杯)の欧州予選とUEFAネーションズリーグファイナルズ2021を配信することを発表した。

カタールで開催予定の2022年W杯。欧州では今月のインターナショナルマッチウィークから、55カ国によるグループリーグがスタートする。『DAZN』はこれらの一部試合をライブ配信。また、プレーオフの9試合は全試合独占ライブ配信になるとのことだ。

『DAZN』は同時に、W杯欧州予選第3節までの配信予定を発表。ポルトガルやフランス、ベルギー、オランダ、スペイン、イタリア、イングランド、ドイツなど強国の試合を中心に配信が予定されている。

また、昨年9月から開催されている2020-21シーズンのUEFAネーションズリーグは、10月6日から決勝ラウンドが開幕。『DAZN』は準決勝からの全試合をライブ配信するとのことだ。

UEFAネーションズリーグでは既にイタリア、ベルギー、フランス、スペインの4カ国が決勝トーナメントに進出。準決勝はイタリア対スペイン、ベルギー対フランスという好カードとなっている。

▶カタールW杯欧州予選を観るならDAZNで。1ヶ月間無料トライアルを今すぐ始めよう

第3節までの配信予定 ※日本時間

第1節3月25日(木)グループA:ポルトガル vs アゼルバイジャン(04:45~)グループD:フランス vs ウクライナ(04:45~)独占グループE:ベルギー vs ウェールズ(04:45~)独占グループG:トルコ vs オランダ(02:00~)、ジブラルタル vs ノルウェー(04:45~)グループH:スロヴェニア vs クロアチア(04:45~)3月26日(金)グループB:スペイン vs ギリシャ(04:45~)独占、スウェーデン vs ジョージア(04:45~)グループC:イタリア vs 北アイルランド(04:45~)グループF:スコットランド vs オーストリア(04:45~)グループI :イングランド vs サンマリノ(04:45~)グループJ:ドイツ vs アイスランド(04:45~)独占第2節3月28日(日)グループA:セルビア vs ポルトガル(04:45~)独占グループE:チェコ vs ベルギー(04:45~)独占グループG:オランダ vs ラトビア(02:00~)、ノルウェー vs トルコ(02:00~)グループH:クロアチア vs キプロス(02:00~)3月29日(月)グループB:ジョージア vs スペイン(01:00~)独占、コソボ vs スウェーデン(03:45~)グループC:ブルガリア vs イタリア(03:45~)グループD:カザフスタン vs フランス(28日 22:00~)グループI :アルバニア vs イングランド(01:00~)独占グループJ:ルーマニア vs ドイツ(03:45~)第3節3月31日(水)グループA:ルクセンブルク vs ポルトガル(03:45~)グループE:ベルギー vs ベラルーシ(03:45~)独占、ウェールズ vs チェコ(03:45~)グループG:ジブラルタル vs オランダ(03:45~)、モンテネグロ vs ノルウェー(03:45~)4月1日(木)グループB:スペイン vs コソボ(03:45~)独占グループC:リトアニア vs イタリア(03:45~)グループD:ボスニア・ヘルツェゴヴィナvs フランス(03:45~)独占グループI :イングランド vs ポーランド(03:45~)独占グループJ:ドイツ vs 北マケドニア(03:45~)

▶カタールW杯欧州予選を観るならDAZNで。1ヶ月間無料トライアルを今すぐ始めよう

【関連記事】