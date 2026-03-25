『DAZN』が、野球専用プラン「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンを実施している。
本記事では、「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンの割引期間や加入方法などを紹介する。
「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンとは？期間は？
「DAZN BASEBALL」は、野球に特化した『DAZN』の視聴プランだ。広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除き、プロ野球の公式戦・交流戦、クライマックスシリーズ、ファーム公式戦などがライブ・見逃し配信される。
「DAZN BASEBALL」は年間プラン(月々払い)のみでの提供となるが、プロ野球開幕を記念し、4月19日(日)23:59までに加入すると初月無料となるキャンペーンを実施。年間プランのみのため途中解約することはできないが、通常は年間27,600円(税込)がかかるところ、最初の1カ月目の支払いがなく、2,300円引きの年間25,300円(税込)で加入することができる。
初月無料キャンペーン概要
- キャンペーン価格：初月無料・以降の11カ月間は月々2,300円(税込)、年間総額25,300円(税込)
- 通常価格：12カ月間 月々2,300円(税込)、年間総額27,600円(税込)
- キャンペーン期間：2026年4月19日(日)23:59まで
※DAZN BASEBALLは年間プラン・月々払いのみ提供。
プロ野球視聴のお得なプランは？
『DAZN』のプロ野球コンテンツは、通常プラン「DAZN Standard」でも「DAZN BASEBALL」と同様に視聴することができる。「DAZN Standard」は月額プランと年間プラン(一括払い)、年間プラン(月々払い)の3つのプランが存在。また、「DMMプレミアム」とセットになった月額制の『DMM×DAZNホーダイ』でも「DAZN Standard」が利用できる。
比較すると、年間合計額で最もお得なプランは「DAZN BASEBALL」となる。一方で、「DAZN BASEBALL」は年間契約のみのため、途中解約する可能性がある場合は『DMM×DAZNホーダイ』がお得な選択肢だ。
『DAZN』でプロ野球が見られるプランの比較は以下の通り。
|プラン
|月々の料金
|年間合計額
|DAZN BASEBALL(年間プラン)
[4/19まで初月無料！]
|2,300円
(キャンペーン時は初月0円)
|25,300円(月々払いのみ)
(キャンペーン時に加入の場合)
|DMM×DAZNホーダイ(月額プラン)
|3,480円
|41,760円
|DAZN STANDARD(月額プラン)
|4,200円
|50,400円
|DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)
|約2,666円
|年間32,000円(一括払いのみ)
|DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)
|3,200円
|年間38,400円(月々払いのみ)
【4/19まで初月無料！】「DAZN BASEBALL」の加入方法DAZN
前述の通り、「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンは4月19日(日)23:59まで実施。期間中に新規加入することで、自動的にキャンペーン価格が適用される。
- DAZN公式サイトの「DAZN BASEBALL」専用ページへアクセス
- 「今すぐメンバーになる」をタップ
- メールアドレスを入力
- 支払い情報を入力して登録が完了！