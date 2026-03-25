Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
DAZN BASEBALL kv 20260323DAZN
DAZN BASEBALLを初月無料で登録！キャンペーンは4月19日まで限定
Tsutomu Maeda

DAZN BASEBALL初月無料キャンペーンは4月19日まで！お得なプラン・加入方法は？｜プロ野球2026開幕記念

【4/19まで】プロ野球開幕記念の「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンとは？まだ間に合う？お得なプランや加入方法、限定割引期間を紹介。

初月無料キャンペーン実施中！

DAZN

DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」

春季キャンプから配信！オープン戦も視聴可能

4月19日まで初月無料キャンペーン実施中！

DAZN BASEBALL

期間限定で初月無料実施中！

今すぐ視聴開始

『DAZN』が、野球専用プラン「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンを実施している。

DAZN BASEBALLが初月無料！キャンペーンは4月19日まで割引オファーはこちら

本記事では、「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンの割引期間や加入方法などを紹介する。

「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンとは？期間は？

DAZN BASEBALL」は、野球に特化した『DAZN』の視聴プランだ。広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除き、プロ野球の公式戦・交流戦、クライマックスシリーズ、ファーム公式戦などがライブ・見逃し配信される。

「DAZN BASEBALL」は年間プラン(月々払い)のみでの提供となるが、プロ野球開幕を記念し、4月19日(日)23:59までに加入すると初月無料となるキャンペーンを実施。年間プランのみのため途中解約することはできないが、通常は年間27,600円(税込)がかかるところ、最初の1カ月目の支払いがなく、2,300円引きの年間25,300円(税込)で加入することができる。

初月無料キャンペーン概要

  • キャンペーン価格：初月無料・以降の11カ月間は月々2,300円(税込)、年間総額25,300円(税込)
  • 通常価格：12カ月間 月々2,300円(税込)、年間総額27,600円(税込)
  • キャンペーン期間：2026年4月19日(日)23:59まで

※DAZN BASEBALLは年間プラン・月々払いのみ提供。

DAZN BASEBALLが初月無料！キャンペーンは4月19日まで割引オファーはこちら

プロ野球視聴のお得なプランは？

『DAZN』のプロ野球コンテンツは、通常プラン「DAZN Standard」でも「DAZN BASEBALL」と同様に視聴することができる。「DAZN Standard」は月額プランと年間プラン(一括払い)、年間プラン(月々払い)の3つのプランが存在。また、「DMMプレミアム」とセットになった月額制の『DMM×DAZNホーダイ』でも「DAZN Standard」が利用できる。

比較すると、年間合計額で最もお得なプランは「DAZN BASEBALL」となる。一方で、「DAZN BASEBALL」は年間契約のみのため、途中解約する可能性がある場合は『DMM×DAZNホーダイ』がお得な選択肢だ。

『DAZN』でプロ野球が見られるプランの比較は以下の通り。

プラン月々の料金年間合計額
DAZN BASEBALL(年間プラン)
[4/19まで初月無料！]		2,300円
(キャンペーン時は初月0円)		25,300円(月々払いのみ)
(キャンペーン時に加入の場合)
DMM×DAZNホーダイ(月額プラン)3,480円41,760円
DAZN STANDARD(月額プラン)4,200円50,400円
DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)約2,666円年間32,000円(一括払いのみ)
DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)3,200円年間38,400円(月々払いのみ)

DAZN BASEBALLが今だけ初月無料！2026年4月19日までの期間限定今すぐ初月0円で登録

【4/19まで初月無料！】「DAZN BASEBALL」の加入方法

dazn baseball 2026 campaign joinDAZN

前述の通り、「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンは4月19日(日)23:59まで実施。期間中に新規加入することで、自動的にキャンペーン価格が適用される。

  1. DAZN公式サイトの「DAZN BASEBALL」専用ページへアクセス
  2. 「今すぐメンバーになる」をタップ
  3. メールアドレスを入力
  4. 支払い情報を入力して登録が完了！

DAZN BASEBALLが初月無料！キャンペーンは4月19日まで割引オファーはこちら

DAZN BASEBALL 関連情報・キャンペーンまとめ