DAZNがICCを全試合ライブ配信!アフリカ・ネーションズカップも一部試合をライブ配信

DAZN(ダゾーン)は27日、日本時間7月17日(水)から開催されるインターナショナル・チャンピオンズカップ(ICC)の全試合を独占ライブ配信することを発表した。また、アフリカ王者を決めるアフリカ・ネーションズカップ2019の一部試合もライブ配信することも併せて発表している。

ICCは、欧州五大リーグのリーグ戦で上位の成績を収めたチームが集結するプレシーズン大会として2013年からアメリカでスタート。開催国は年々増えていき、今年はアメリカ、中国、シンガポール、イギリス、スウェーデンの5カ国で実施される。

今大会は12クラブが参加し、欧州クラブに加えてメキシコリーグで過去11度の優勝を飾るCDグアダラハラが参戦する。

なんといっても注目は、コパ・アメリカ2019にも出場した日本代表MF久保建英だ。14日にFC東京からスペインの強豪、レアル・マドリーへ加入することが決定。同クラブは他にもプレミアリーグでアシスト王に輝いたエデン・アザールや、ブンデスリーガで17得点を挙げ、急成長を見せる21歳のルカ・ヨヴィッチを積極補強。“白い巨人”がプレシーズンにどんな戦いを見せるのか、注目度は高まっている。

また、DAZNはアフリカ・ネーションズカップも一部試合をライブ配信する。2年に1度、アフリカ王者を決める大会として知られ、32回目を迎える同大会。参加国が16カ国から24カ国に拡大したことで、より白熱した試合が展開されている。

2年連続アフリカ年間最優秀選手に選出されたモハメド・サラー(リヴァプール)擁するエジプトや、大会連覇を狙うカメルーン、予選の6試合で2失点と堅守を見せ無敗で本選出場を決めたセネガルなど、強豪国が揃う。DAZNではグループステージ一部試合の配信に加え、決勝リーグ全試合を配信する。

■ICC2019 ライブ配信予定

7月17日(水)

10:00 フィオレンティーナ vsグアダラハラ

7月18日(木)

12:00 アーセナル vs バイエルン

7月20日(土)

20:30 マンチェスター・U vs インテル

7月21日(日)

5:00 ベンフィカ vs グアダラハラ

7:00 アーセナル vs フィオレンティーナ

9:00 バイエルン vs レアル・マドリー

20:30 ユヴェントス vs トッテナム

7月24日(水)

8:00 レアル・マドリー vs アーセナル

10:00 バイエルン vs ミラン

10:00 グアダラハラ vs アトレティコ・マドリー

20:30 ユヴェントス vs インテル

7月25日(木)

9:00 フィオレンティーナ vs ベンフィカ

20:30 トッテナム vs マンチェスター・U

7月27日(土)

8:30 レアル・マドリー vs アトレティコ・マドリー

7月29日(月)

4:00 ミラン vs ベンフィカ

8月4日(日)

1:30 マンチェスター・U vs ミラン

23:00 トッテナム vs インテル

8月11日(日・祝)

1:00 アトレティコ・マドリー vs ユヴェントス

※すべて日本時間

■アフリカ・ネーションズカップ2019 主なライブ配信予定

6月28日(金)

2:00 セネガル vs アルジェリア

6月29日(土)

2:00 モロッコ vs コートジボワール

6月30日(日)

2:00 カメルーン vs ガーナ

7月1日(月)

1:00 マダガスカル vs ナイジェリア

4:00 ウガンダ vs エジプト

7月2日(火)

1:00 ナミビア vs コートジボワール

4:00 ケニア vs セネガル

7月3日(水)

1:00 ベナン vs カメルーン

1:00 ギニアビサウ vs ガーナ

7月6日(土)~決勝ステージ以降、全試合配信

※すべて日本時間