DAZNがウイニングイレブンとコラボレーション企画を開始!『 Players of the Week J.LEAGUE』に選ばれた選手をモバイルゲーム内で入手するチャンス

DAZNは4日、コナミデジタルエンタテインメントが提供するモバイルゲーム『ウイニングイレブン 2019』とパートナーシップを締結したと発表した。

今回のパートナーシップはKONAMIの「ゲームや OTT サービスを通して、スポーツファンへよりプレミアムなサッカー体験を提供し、Jリーグを盛り上げていく」という日本サッカー界へ貢献する姿勢に、DAZNが共鳴し実現。

また、パートナーシップの一環としてDAZNとモバイルゲーム『ウイニングイレブン 2019』のコラボレーションである、『ウイニングイレブン PES LEAGUE × DAZN Players of the Week』のスタートも発表された。

本キャンペーンは、明治安田生命 Jリーグの実際の試合と連動し、試合で活躍した選手たちがゲーム内、そしてDAZNのコンテンツ内にも登場するというもの。

毎週木曜日に、Players of the Week J.LEAGUEとして選出された選手たちが、実際にウイニングイレブン 2019内に登場し、各選手、前節での活躍に合わせ様々な能力がアップした状態でDAZNロゴとともに期間限定カードとして登場するというもの。

また、毎週金曜日にDAZNが配信している『Jリーグ プレビューショー』内でも、スペシャルコンテンツとして『ウイニングイレブン PES LEAGUE×DAZN Players of the Week』を配信。選手へのインタビューをはじめ、選定理由や向上した能力の解説、ゲーム内での使い方などが紹介される。

さらに、ウイニングイレブン 2019からDAZNへ新規登録したユーザーを対象に、ゲーム内で使用可能な通貨(月 350myClub コイン)をプレゼントする企画もスタートする。