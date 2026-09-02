吉良大弥、石井武志のダブル世界戦はどこで見られる？無料配信はある？





吉良大弥、石井武志のダブル世界戦が9月2日(水)に行われる。

本記事では、ダブル世界戦が行われるLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチの放送予定、無料視聴方法を紹介する。

ダブル世界戦｜概要

吉良大弥のWBA世界ライトフライ級王座決定戦と、石井武志のWBA世界ミニマム級王座決定戦はLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチで行われる。

同イベントは9月2日(水)に横浜BUNTAIで開催され、開演は16時を予定。WBA世界ライトフライ級王座決定戦は第6試合、WBA世界ミニマム級王座決定戦は第5試合に組まれている。

イベント名：Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ

日程：9月2日(水)16:00開演

会場：横浜BUNTAI(神奈川県横浜市)

対戦カード

試合順 階級・タイトル 対戦カード 第6試合・メイン WBA世界ライトフライ級王座決定戦 吉良大弥（志成）vs.カルロス・カニサレス（ベネズエラ） 第5試合・セミ WBA世界ミニマム級王座決定戦12回戦 石井武志（大橋）vs.ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ） 中止 OPBF東洋太平洋フェザー級王座決定戦10回戦 中嶋一輝（大橋）vs.大湾硫斗（志成） 第4試合 61.0Kg契約8回戦 藤木勇我（大橋）vs.ジュフェル・サリナ（フィリピン） 第3試合 日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦 森且貴（大橋）vs.杉浦義（協栄） 第2試合 フェザー級8回戦 大橋蓮（大橋）vs.北本慶伍（三迫） 第1試合 スーパーフェザー級8回戦 嶋田淳也（志成）vs.サタポーン・サアット（タイ）

ダブル世界戦｜どこで見られる？

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、9月2日(水)16時から開催。ネット動画配信サービスの『Leminoプレミアム』で、ライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。

無料配信は？

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、月額1,540円の『Leminoプレミアム』への加入が必要となっている。

なお『Leminoプレミアム』は初回初月無料キャンペーンを実施中。お得にLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチを視聴することができる。

日時 配信 配信時間 9月2日(水)16:00開演 Leminoプレミアム ライブ配信：9/2(水)16:00-

アーカイブ配信：9/2(水)23:30-9/16(水)23:59

Leminoプレミアム｜視聴方法

Lemino

前述の通り、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチはLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

【手順1】 Leminoプレミアム登録ページ へアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順2】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

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映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルのコンテンツが18万本以上見放題となるほか、プレミアム限定コンテンツも揃うので、この機会にチェックしてみてほしい。