吉良大弥の次戦はいつ？世界戦の試合日程・対戦相手・中継予定





吉良大弥は次戦でWBA世界ライトフライ級王座決定戦に臨む。

本記事では、吉良大弥の次戦の試合日程・対戦相手・中継予定を紹介する。

吉良大弥の次戦｜日程

吉良大弥はWBA世界ライトフライ級王座決定戦で、カルロス・カニサレス(ベネズエラ)と対戦。同試合はLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチのメインカードで実施される。

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは9月2日(水)に横浜BUNTAIで開催され、開演は16時を予定している。

吉良大弥vsカルロス・カニサレスは第6試合。前の試合の進行次第だが、20時前後の開始が予想される。

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜概要

イベント名：Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ

日程：9月2日(水)16:00開演

会場：横浜BUNTAI(神奈川県横浜市)

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜対戦カード

試合順 階級・タイトル 対戦カード 第6試合・メイン WBA世界ライトフライ級王座決定戦 吉良大弥（志成）vs.カルロス・カニサレス（ベネズエラ） 第5試合・セミ WBA世界ミニマム級王座決定戦12回戦 石井武志（大橋）vs.ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ） 中止 OPBF東洋太平洋フェザー級王座決定戦10回戦 中嶋一輝（大橋）vs.大湾硫斗（志成） 第4試合 61.0Kg契約8回戦 藤木勇我（大橋）vs.ジュフェル・サリナ（フィリピン） 第3試合 日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦 森且貴（大橋）vs.杉浦義（協栄） 第2試合 フェザー級8回戦 大橋蓮（大橋）vs.北本慶伍（三迫） 第1試合 スーパーフェザー級8回戦 嶋田淳也（志成）vs.サタポーン・サアット（タイ）

吉良大弥の次戦｜対戦相手

前述の通り、吉良大弥はWBA世界ライトフライ級王座決定戦でカルロス・カニサレスと対戦する。

WBA世界ライトフライ級1位の吉良大弥は、2024年にプロボクシングに転向。通算成績は4戦4勝で、2025年12月31日にイバン・ガルシア(メキシコ)とのWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦を制し今回のタイトルマッチに臨む。狙うは日本人男子最速タイとなる5戦目での世界王座奪取だ。

対するカルロス・カニサレスは元WBA世界ライトフライ級王者。世界トップ戦線で長年しのぎを削ってきたベテランだ。

吉良大弥 項目 カルロス・カニサレス 23歳 年齢 33歳 163cm 身長 160cm 大阪府 出身 ベネズエラ オーソドックス スタイル オーソドックス 4戦4勝(3KO) 戦績 32戦28勝(20KO)3敗1分

吉良大弥の次戦｜放送・配信

吉良大弥の次戦が行われるLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、9月2日(水)16時から開催。ネット動画配信サービスの『Leminoプレミアム』で、ライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。

日時 配信 配信時間 9月2日(水)16:00開演 Leminoプレミアム ライブ配信：9/2(水)16:00-

アーカイブ配信：9/2(水)23:30-9/16(水)23:59

Leminoプレミアム｜視聴方法

Lemino

前述の通り、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチはLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

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