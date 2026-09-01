吉良大弥vsカニサレスのテレビ放送・ネット配信予定

ボクシングWBA世界ライトフライ級王座決定戦、吉良大弥vsカルロス・カニサレスが9月2日(水)に行われる。

本記事では、吉良大弥vsカルロス・カニサレスのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

吉良大弥vsカニサレス｜日程

吉良大弥vsカルロス・カニサレスは9月2日(水)、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ内で実施される。

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは横浜BUNTAIで開催され、16時に開演となる。

吉良大弥vsカルロス・カニサレスはメインカードとなり、第6試合に組まれている。おおよその試合開始時刻は20時前後が予想される。

イベント名：Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ

日程：9月2日(水)16:00開演

会場：横浜BUNTAI(神奈川県横浜市)

対戦カード

試合順 階級・タイトル 対戦カード 第6試合・メイン WBA世界ライトフライ級王座決定戦 吉良大弥（志成）vs.カルロス・カニサレス（ベネズエラ） 第5試合・セミ WBA世界ミニマム級王座決定戦12回戦 石井武志（大橋）vs.ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ） 中止 OPBF東洋太平洋フェザー級王座決定戦10回戦 中嶋一輝（大橋）vs.大湾硫斗（志成） 第4試合 61.0Kg契約8回戦 藤木勇我（大橋）vs.ジュフェル・サリナ（フィリピン） 第3試合 日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦 森且貴（大橋）vs.杉浦義（協栄） 第2試合 フェザー級8回戦 大橋蓮（大橋）vs.北本慶伍（三迫） 第1試合 スーパーフェザー級8回戦 嶋田淳也（志成）vs.サタポーン・サアット（タイ）

吉良大弥vsカニサレス｜テレビ放送・ネット配信

吉良大弥vsカニサレスが行われるLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、ネット動画配信サービスの『Leminoプレミアム』でライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。

視聴には月額1,540円の『Leminoプレミアム』への加入が必要となっているが、『Leminoプレミアム』は初回初月無料キャンペーンを実施中。お得にLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチを視聴することができる。

日時 配信 配信時間 9月2日(水)16:00開演 Leminoプレミアム ライブ配信：9/2(水)16:00-

アーカイブ配信：9/2(水)23:30-9/16(水)23:59

Leminoプレミアム｜視聴方法

Lemino

前述の通り、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチはLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

【手順1】 Leminoプレミアム登録ページ へアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順2】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

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