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U-NEXTで『VIVANT』第2シーズンを独占見放題配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

【11月1日】VIVANT2・第23話のテレビ放送・ネット配信｜TBS・TVer・U-NEXTの予定は？

日曜劇場・VIVANT2（シーズン2） 11月1日放送回・第23話「最終決戦開幕前夜！さようなら愛しき人よ。」のテレビ放送・ネット見逃し配信予定を紹介。TBS系列、TVerのスケジュールは？

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いよいよ最終回前夜へ…U-NEXTで『VIVANT』第2シーズンを独占見放題配信中！

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VIVANT第2シーズンを全話配信中

TBS系日曜劇場「VIVANT」第2シーズンの第13話(通算第23話)が、11月1日(日)に放送される。

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本記事では、11月1日の「VIVANT」のテレビ放送・ネット見逃し配信予定、無料視聴方法を紹介する。

11月1日のVIVANTの放送情報

日曜劇場「VIVANT」第23話は、2026年11月1日(日)21:00からTBS系列で全国放送される。

第23話のタイトルは「最終決戦開幕前夜！さようなら愛しき人よ。」。翌週11月8日(日)には最終回となる第24話が放送予定となっている。

また、11月1日(日)13:30からはこれまでの第2シーズン全12話を振り返る特別番組「VIVANT 最終回まであと2回！第2シーズンを超わかりやすく復習SP！」も一部地域で放送される。

項目

内容

番組名

VIVANT 第2シーズン

放送日時

2026年11月1日(日)21:00～21:54

話数

第13話(通算第23話)

テレビ放送

TBS系列

ネット配信

U-NEXT・TVer・TBS FREE

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11月1日のVIVANTのテレビ放送・ネット見逃し配信予定

11月1日(日)の「VIVANT」第23話は、地上波『TBS系列』で21:00から放送される。

ネット配信では、U-NEXT』が地上波放送終了直後から第23話を見放題配信する。

また、『TVer』『TBS FREE』でも放送終了後から最新話の無料見逃し配信を実施予定。TVerでは地上波放送のリアルタイム配信も行われる。

チャンネル

形態

放送・配信内容

U-NEXT
(31日間無料体験あり)

ネット

放送終了直後から見放題配信

TBS系列

テレビ

21:00から全国放送

TVer

ネット

リアルタイム配信・最新話の無料見逃し配信

TBS FREE

ネット

最新話の無料見逃し配信

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。

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VIVANT第23話の無料見逃し配信期間は？

「VIVANT」第23話は、地上波放送終了後から『TVer』『TBS FREE』で期間限定の無料見逃し配信が予定されている。

無料見逃し配信の期間は原則約1週間で、次回放送前に終了する場合がある。

一方、U-NEXT』では第2シーズンの放送済みエピソードを独占見放題配信しており、最新話だけでなく過去の放送回も視聴できる

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VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

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U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

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ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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  1. ▶U-NEXT公式『VIVANT』配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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