【11月1日】VIVANT2・第23話のテレビ放送・ネット配信｜TBS・TVer・U-NEXTの予定は？

TBS系日曜劇場「VIVANT」第2シーズンの第13話(通算第23話)が、11月1日(日)に放送される。

本記事では、11月1日の「VIVANT」のテレビ放送・ネット見逃し配信予定、無料視聴方法を紹介する。

11月1日のVIVANTの放送情報

日曜劇場「VIVANT」第23話は、2026年11月1日(日)21:00からTBS系列で全国放送される。

第23話のタイトルは「最終決戦開幕前夜！さようなら愛しき人よ。」。翌週11月8日(日)には最終回となる第24話が放送予定となっている。

また、11月1日(日)13:30からはこれまでの第2シーズン全12話を振り返る特別番組「VIVANT 最終回まであと2回！第2シーズンを超わかりやすく復習SP！」も一部地域で放送される。

項目 内容 番組名 VIVANT 第2シーズン 放送日時 2026年11月1日(日)21:00～21:54 話数 第13話(通算第23話) テレビ放送 TBS系列 ネット配信 U-NEXT・TVer・TBS FREE

11月1日のVIVANTのテレビ放送・ネット見逃し配信予定

11月1日(日)の「VIVANT」第23話は、地上波『TBS系列』で21:00から放送される。

ネット配信では、『U-NEXT』が地上波放送終了直後から第23話を見放題配信する。

また、『TVer』『TBS FREE』でも放送終了後から最新話の無料見逃し配信を実施予定。TVerでは地上波放送のリアルタイム配信も行われる。

チャンネル 形態 放送・配信内容 U-NEXT

(31日間無料体験あり) ネット 放送終了直後から見放題配信 TBS系列 テレビ 21:00から全国放送 TVer ネット リアルタイム配信・最新話の無料見逃し配信 TBS FREE ネット 最新話の無料見逃し配信

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。

VIVANT第23話の無料見逃し配信期間は？

「VIVANT」第23話は、地上波放送終了後から『TVer』『TBS FREE』で期間限定の無料見逃し配信が予定されている。

無料見逃し配信の期間は原則約1週間で、次回放送前に終了する場合がある。

一方、『U-NEXT』では第2シーズンの放送済みエピソードを独占見放題配信しており、最新話だけでなく過去の放送回も視聴できる。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

U-NEXT

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。