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Tsutomu Maeda

今日の福岡ソフトバンクホークス テレビ中継/ネット配信予定・試合日程・開始時間｜最新スケジュール

プロ野球 福岡ソフトバンクホークスの今日の試合開始時間は何時？日程やテレビ中継・ネット配信予定を紹介。クライマックスシリーズ2026のスケジュールは？

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福岡ソフトバンクホークスがプロ野球2026のクライマックスシリーズ・ファイナルステージに進出している。

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本記事では、今日のソフトバンク戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10/14】今日のソフトバンク戦｜試合スケジュール・開始時間

2026年10月14日(水)の福岡ソフトバンクホークスは、北海道日本ハムファイターズと18:00から対戦する。

同試合はプロ野球クライマックスシリーズ2026・パ・リーグファイナルステージの第1戦として、みずほPayPayドーム福岡で開催される。

パ・リーグ優勝のソフトバンクと1stステージを突破した日本ハムが対戦するファイナルステージは最大7試合制。ソフトバンクには2勝のアドバンテージがあり、先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

項目

内容

開催日

2026年10月14日(水)

プレイボール時間

18:00

対戦カード

ソフトバンク vs 日本ハム

ラウンド

クライマックスシリーズ ファイナルステージ 第1戦

会場

みずほPayPayドーム福岡

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今日のソフトバンク戦のテレビ中継・ネット配信予定

10月14日(水)に開催されるソフトバンクvs日本ハムのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第1戦は、地上波『FBS福岡放送』『HTB北海道テレビ』が18:15から生中継する。いずれも18:00のプレイボールには間に合わない。

また、地上波『TOKYO MX』は17:59、衛星放送『NHK BS』は18:00、『スポーツライブ＋』は17:30から生中継予定。『スポーツライブ＋』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。

ネットでは『DAZN』『パ・リーグTV』『ベースボールLIVE』『Rakuten TV』がプレイボールから試合終了までライブ配信を行う。

チャンネル

形態

中継予定

DAZN

ネット

ライブ配信

スポーツライブ＋
(スカパー！プロ野球セット)

衛星放送

生中継

パ・リーグTV

ネット

ライブ配信

ベースボールLIVE

ネット

ライブ配信

Rakuten TV

ネット

ライブ配信

TOKYO MX

地上波

生中継
17:59～22:00

NHK BS

衛星放送

生中継
18:00～

FBS福岡放送

地上波

生中継
18:15～最大22:00

HTB北海道テレビ

地上波

生中継
18:15～21:50
※最大延長21:54

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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