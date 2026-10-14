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福岡ソフトバンクホークスがプロ野球2026のクライマックスシリーズ・ファイナルステージに進出している。

本記事では、今日のソフトバンク戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10/14】今日のソフトバンク戦｜試合スケジュール・開始時間

2026年10月14日(水)の福岡ソフトバンクホークスは、北海道日本ハムファイターズと18:00から対戦する。

同試合はプロ野球クライマックスシリーズ2026・パ・リーグファイナルステージの第1戦として、みずほPayPayドーム福岡で開催される。

パ・リーグ優勝のソフトバンクと1stステージを突破した日本ハムが対戦するファイナルステージは最大7試合制。ソフトバンクには2勝のアドバンテージがあり、先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

項目 内容 開催日 2026年10月14日(水) プレイボール時間 18:00 対戦カード ソフトバンク vs 日本ハム ラウンド クライマックスシリーズ ファイナルステージ 第1戦 会場 みずほPayPayドーム福岡

今日のソフトバンク戦のテレビ中継・ネット配信予定

10月14日(水)に開催されるソフトバンクvs日本ハムのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第1戦は、地上波『FBS福岡放送』『HTB北海道テレビ』が18:15から生中継する。いずれも18:00のプレイボールには間に合わない。

また、地上波『TOKYO MX』は17:59、衛星放送『NHK BS』は18:00、『スポーツライブ＋』は17:30から生中継予定。『スポーツライブ＋』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。

ネットでは『DAZN』『パ・リーグTV』『ベースボールLIVE』『Rakuten TV』がプレイボールから試合終了までライブ配信を行う。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット ライブ配信 スポーツライブ＋

(スカパー！プロ野球セット) 衛星放送 生中継 パ・リーグTV ネット ライブ配信 ベースボールLIVE ネット ライブ配信 Rakuten TV ネット ライブ配信 TOKYO MX 地上波 生中継

17:59～22:00 NHK BS 衛星放送 生中継

18:00～ FBS福岡放送 地上波 生中継

18:15～最大22:00 HTB北海道テレビ 地上波 生中継

18:15～21:50

※最大延長21:54

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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