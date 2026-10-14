福岡ソフトバンクホークスがプロ野球2026のクライマックスシリーズ・ファイナルステージに進出している。
本記事では、今日のソフトバンク戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
【10/14】今日のソフトバンク戦｜試合スケジュール・開始時間
2026年10月14日(水)の福岡ソフトバンクホークスは、北海道日本ハムファイターズと18:00から対戦する。
同試合はプロ野球クライマックスシリーズ2026・パ・リーグファイナルステージの第1戦として、みずほPayPayドーム福岡で開催される。
パ・リーグ優勝のソフトバンクと1stステージを突破した日本ハムが対戦するファイナルステージは最大7試合制。ソフトバンクには2勝のアドバンテージがあり、先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。
項目
内容
開催日
2026年10月14日(水)
プレイボール時間
18:00
対戦カード
ソフトバンク vs 日本ハム
ラウンド
クライマックスシリーズ ファイナルステージ 第1戦
会場
みずほPayPayドーム福岡
今日のソフトバンク戦のテレビ中継・ネット配信予定
10月14日(水)に開催されるソフトバンクvs日本ハムのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第1戦は、地上波『FBS福岡放送』『HTB北海道テレビ』が18:15から生中継する。いずれも18:00のプレイボールには間に合わない。
また、地上波『TOKYO MX』は17:59、衛星放送『NHK BS』は18:00、『スポーツライブ＋』は17:30から生中継予定。『スポーツライブ＋』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。
ネットでは『DAZN』『パ・リーグTV』『ベースボールLIVE』『Rakuten TV』がプレイボールから試合終了までライブ配信を行う。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
ライブ配信
衛星放送
生中継
ネット
ライブ配信
ベースボールLIVE
ネット
ライブ配信
Rakuten TV
ネット
ライブ配信
TOKYO MX
地上波
生中継
NHK BS
衛星放送
生中継
FBS福岡放送
地上波
生中継
HTB北海道テレビ
地上波
生中継
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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