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Tsutomu Maeda

今日の阪神タイガース テレビ中継/ネット配信予定・試合日程・開始時間｜最新スケジュール

プロ野球 阪神タイガースの今日の試合開始時間は何時？日程やテレビ中継・ネット配信予定を紹介。クライマックスシリーズ2026のスケジュールは？

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阪神タイガースがプロ野球2026のクライマックスシリーズ・ファイナルステージに進出している。

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本記事では、今日の阪神戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10/14】今日の阪神戦｜試合スケジュール・開始時間

2026年10月14日(水)の阪神タイガースは、横浜DeNAベイスターズと18:00から対戦する。

同試合はプロ野球クライマックスシリーズ2026 セ・リーグファイナルステージの第1戦として、阪神甲子園球場で開催される。

セ・リーグ優勝の阪神と1stステージを突破したDeNAが対戦するファイナルステージは最大6試合制。阪神には1勝のアドバンテージがあり、先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

項目

内容

開催日

2026年10月14日(水)

プレイボール時間

18:00

対戦カード

阪神 vs DeNA

ラウンド

クライマックスシリーズ ファイナルステージ 第1戦

会場

阪神甲子園球場

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今日の阪神戦のテレビ中継・ネット配信予定

10月14日(水)に開催される阪神vsDeNAは、地上波『ABCテレビ』が19:00から生中継する。18:15～19:00はサブチャンネルでの中継となる。

また、地上波『tvk(テレビ神奈川)』も18:15から中継。衛星放送『BSテレ東』は17:56から、『スカイA』は17:45から生中継する予定だ。『スカイA』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴できる。

ネットでは『DAZN』『虎テレ』がプレイボールから試合終了までライブ配信を行う。

チャンネル

形態

中継予定

DAZN

ネット

ライブ配信

スカイA
(スカパー！プロ野球セット)

衛星放送

生中継
17:45～

虎テレ

ネット

ライブ配信

ABCテレビ

地上波

生中継
19:00～21:50
※18:15～19:00はサブch

テレビ神奈川

地上波

生中継
18:15～21:30
※試合開始時はサブch

BSテレ東

衛星放送

生中継
17:56～21:00
※BS172chで最大24:59まで延長

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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