DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴

阪神タイガースがプロ野球2026のクライマックスシリーズ・ファイナルステージに進出している。

本記事では、今日の阪神戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10/14】今日の阪神戦｜試合スケジュール・開始時間

2026年10月14日(水)の阪神タイガースは、横浜DeNAベイスターズと18:00から対戦する。

同試合はプロ野球クライマックスシリーズ2026 セ・リーグファイナルステージの第1戦として、阪神甲子園球場で開催される。

セ・リーグ優勝の阪神と1stステージを突破したDeNAが対戦するファイナルステージは最大6試合制。阪神には1勝のアドバンテージがあり、先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

項目 内容 開催日 2026年10月14日(水) プレイボール時間 18:00 対戦カード 阪神 vs DeNA ラウンド クライマックスシリーズ ファイナルステージ 第1戦 会場 阪神甲子園球場

今日の阪神戦のテレビ中継・ネット配信予定

10月14日(水)に開催される阪神vsDeNAは、地上波『ABCテレビ』が19:00から生中継する。18:15～19:00はサブチャンネルでの中継となる。

また、地上波『tvk(テレビ神奈川)』も18:15から中継。衛星放送『BSテレ東』は17:56から、『スカイA』は17:45から生中継する予定だ。『スカイA』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴できる。

ネットでは『DAZN』『虎テレ』がプレイボールから試合終了までライブ配信を行う。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット ライブ配信 スカイA

(スカパー！プロ野球セット) 衛星放送 生中継

17:45～ 虎テレ ネット ライブ配信 ABCテレビ 地上波 生中継

19:00～21:50

※18:15～19:00はサブch テレビ神奈川 地上波 生中継

18:15～21:30

※試合開始時はサブch BSテレ東 衛星放送 生中継

17:56～21:00

※BS172chで最大24:59まで延長

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK