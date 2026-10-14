阪神タイガースがプロ野球2026のクライマックスシリーズ・ファイナルステージに進出している。
本記事では、今日の阪神戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
【10/14】今日の阪神戦｜試合スケジュール・開始時間
2026年10月14日(水)の阪神タイガースは、横浜DeNAベイスターズと18:00から対戦する。
同試合はプロ野球クライマックスシリーズ2026 セ・リーグファイナルステージの第1戦として、阪神甲子園球場で開催される。
セ・リーグ優勝の阪神と1stステージを突破したDeNAが対戦するファイナルステージは最大6試合制。阪神には1勝のアドバンテージがあり、先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。
項目
内容
開催日
2026年10月14日(水)
プレイボール時間
18:00
対戦カード
阪神 vs DeNA
ラウンド
クライマックスシリーズ ファイナルステージ 第1戦
会場
阪神甲子園球場
今日の阪神戦のテレビ中継・ネット配信予定
10月14日(水)に開催される阪神vsDeNAは、地上波『ABCテレビ』が19:00から生中継する。18:15～19:00はサブチャンネルでの中継となる。
また、地上波『tvk(テレビ神奈川)』も18:15から中継。衛星放送『BSテレ東』は17:56から、『スカイA』は17:45から生中継する予定だ。『スカイA』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴できる。
ネットでは『DAZN』『虎テレ』がプレイボールから試合終了までライブ配信を行う。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
ライブ配信
衛星放送
生中継
虎テレ
ネット
ライブ配信
ABCテレビ
地上波
生中継
テレビ神奈川
地上波
生中継
BSテレ東
衛星放送
生中継
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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