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アジア競技大会はU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

9月16日のアジア大会競技予定・TV放送一覧｜サッカー男子、バレー女子、バスケ男子が開催！各日本代表の試合は？

【最新】9月16日(水)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月16日(水)に行われる。

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本記事では、9月16日(水)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月16日】アジア大会2026の競技予定・中継予定一覧

9月16日(水)にはバスケットボールやサッカー、バレーボールなどが開催される。

競技

時間

テレビ放送

ネット配信

バスケットボール男子
準々決勝
ヨルダン vs 韓国

10:00

-

-

近代五種
女子フェンシング
シーディングラウンド

10:00

-

-

バスケットボール男子
準々決勝
イラン vs バーレーン

13:00

-

-

バレーボール女子
ファーストラウンド
中国 vs フィリピン

13:00

-

-

バレーボール女子
ファーストラウンド
ベトナム vs カタール

13:00

-

-

サッカー男子
一次ラウンド グループB
アラブ首長国連邦 vs イラン

14:00

-

-

近代五種
男子フェンシング
シーディングラウンド

14:30

-

-

バスケットボール男子
準々決勝
中国 vs サウジアラビア

16:00

-

-

バレーボール女子
ファーストラウンド
タイ vs モンゴル

16:00

-

-

バレーボール女子
ファーストラウンド
韓国 vs ホンコン・チャイナ

16:00

-

-

サッカー男子
一次ラウンド グループA
タイ vs キルギス

16:00

-

-

バレーボール女子
ファーストラウンド
チャイニーズ・タイペイ vs キルギス

19:00

-

-

サッカー男子
一次ラウンド グループB
中国 vs 北朝鮮

19:00

-

-

バスケットボール男子
準々決勝
チャイニーズ・タイペイ vs 日本

19:20

-

U-NEXT

バレーボール女子
ファーストラウンド
日本 vs ネパール

19:20

-

U-NEXT

サッカー男子
一次ラウンド グループA
日本 vs ホンコン・チャイナ

19:30

TBS系列

U-NEXT
TVer

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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