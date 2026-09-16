第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月16日(水)に行われる。

本記事では、9月16日(水)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月16日】アジア大会2026の競技予定・中継予定一覧

9月16日(水)にはバスケットボールやサッカー、バレーボールなどが開催される。

競技 時間 テレビ放送 ネット配信 バスケットボール男子

準々決勝

ヨルダン vs 韓国 10:00 - - 近代五種

女子フェンシング

シーディングラウンド 10:00 - - バスケットボール男子

準々決勝

イラン vs バーレーン 13:00 - - バレーボール女子

ファーストラウンド

中国 vs フィリピン 13:00 - - バレーボール女子

ファーストラウンド

ベトナム vs カタール 13:00 - - サッカー男子

一次ラウンド グループB

アラブ首長国連邦 vs イラン 14:00 - - 近代五種

男子フェンシング

シーディングラウンド 14:30 - - バスケットボール男子

準々決勝

中国 vs サウジアラビア 16:00 - - バレーボール女子

ファーストラウンド

タイ vs モンゴル 16:00 - - バレーボール女子

ファーストラウンド

韓国 vs ホンコン・チャイナ 16:00 - - サッカー男子

一次ラウンド グループA

タイ vs キルギス 16:00 - - バレーボール女子

ファーストラウンド

チャイニーズ・タイペイ vs キルギス 19:00 - - サッカー男子

一次ラウンド グループB

中国 vs 北朝鮮 19:00 - - バスケットボール男子

準々決勝

チャイニーズ・タイペイ vs 日本 19:20 - U-NEXT バレーボール女子

ファーストラウンド

日本 vs ネパール 19:20 - U-NEXT サッカー男子

一次ラウンド グループA

日本 vs ホンコン・チャイナ 19:30 TBS系列 U-NEXT

TVer

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。