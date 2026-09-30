第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、10月1日(木)に行われる。

本記事では、10月1日(木)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10月1日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 6:10～ ゴルフ

男子 第2ラウンド

女子 第2ラウンド 8:40～ アーチェリー

コンパウンド女子個人

コンパウンド男子個人 準々決勝/準決勝/決勝 8:40～ 柔術

女子48kg級 準決勝/決勝

男子62kg級 準決勝/決勝 8:40～ 7人制ラグビー

10:15～ 男子 予選第1戦 日本 vs ウズベキスタン

11:55～ 女子 予選第1戦 日本 vs シンガポール

16:30～ 男子 予選第2戦 日本 vs 韓国

18:10～ 女子 予選第2戦 日本 vs カザフスタン 8:40～ テコンドー

プムセ 男子個人/女子個人

準決勝・決勝 10:10～ レスリング 予選

男子グレコローマン60kg級

男子グレコローマン77kg級

男子グレコローマン97kg級

女子フリースタイル62kg級 10:40～ 柔道

(いずれも予選/敗者復活戦/準々決勝/準決勝)

女子57kg級

女子63kg級

女子70kg級

男子73kg級

男子81kg級 14:40～ ビーチバレー 男子準決勝

日本 vs インドネシア 14:55～ ソフトボール

予選ラウンド第6戦

日本 vs チャイニーズ・タイペイ 16:40～ 柔道

女子57kg級 3位決定戦・決勝

男子78kg級 3位決定戦・決勝 17:40～ レスリング 決勝

男子グレコローマン60kg級

男子グレコローマン77kg級

男子グレコローマン97kg級

女子フリースタイル62kg級 19:00～ バレーボール男子

準々決勝 日本vsカタール 【地上波】TBS【ネット】TVer同時配信 21:05～23:27 バレーボール男子

準々決勝 日本vsカタール(録画)

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。