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rin maeda-judo-japan-women-70kg-20260208(C)Getty Images
アジア競技大会はU-NEXTが複数チャンネルで同時配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

10月1日のアジア大会・地上波TBSテレビ放送/U-NEXT配信予定｜バレー男子準々決勝、柔道、ソフトボールも開催！

2026年10月1日(木)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、10月1日(木)に行われる。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、10月1日(木)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10月1日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信

時間

競技

【ネット】U-NEXT

6:10～

ゴルフ
男子 第2ラウンド
女子 第2ラウンド

8:40～

アーチェリー
コンパウンド女子個人
コンパウンド男子個人 準々決勝/準決勝/決勝

8:40～

柔術
女子48kg級 準決勝/決勝
男子62kg級 準決勝/決勝

8:40～

7人制ラグビー
10:15～ 男子 予選第1戦 日本 vs ウズベキスタン
11:55～ 女子 予選第1戦 日本 vs シンガポール
16:30～ 男子 予選第2戦 日本 vs 韓国
18:10～ 女子 予選第2戦 日本 vs カザフスタン

8:40～

テコンドー
プムセ 男子個人/女子個人
準決勝・決勝

10:10～

レスリング 予選
男子グレコローマン60kg級
男子グレコローマン77kg級
男子グレコローマン97kg級
女子フリースタイル62kg級

10:40～

柔道
(いずれも予選/敗者復活戦/準々決勝/準決勝)
女子57kg級
女子63kg級
女子70kg級
男子73kg級
男子81kg級

14:40～

ビーチバレー 男子準決勝
日本 vs インドネシア

14:55～

ソフトボール
予選ラウンド第6戦
日本 vs チャイニーズ・タイペイ

16:40～

柔道
女子57kg級 3位決定戦・決勝
男子78kg級 3位決定戦・決勝

17:40～

レスリング 決勝
男子グレコローマン60kg級
男子グレコローマン77kg級
男子グレコローマン97kg級
女子フリースタイル62kg級

19:00～

バレーボール男子
準々決勝 日本vsカタール

【地上波】TBS【ネット】TVer同時配信

21:05～23:27

バレーボール男子
準々決勝 日本vsカタール(録画)

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※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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