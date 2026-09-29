第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月30日(水)に行われる。

本記事では、9月30日(水)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月30日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 6:20～ ゴルフ

男子個人 第1ラウンド

女子個人 第1ラウンド 8:40～ アーチェリー

コンパウンド女子団体

コンパウンド混合団体

コンパウンド男子団体 9:50～ 飛込

女子3m飛板飛込 予選・決勝

男子高飛込 予選・決勝 10:10～ レスリング 予選

男子グレコローマン67kg級

男子グレコローマン87kg

級男子グレコローマン130kg級

女子フリースタイル68kg級 10:40～ 柔道

女子48kg級 予選・敗者復活戦・準々決勝・準決勝

男子60kg級 予選・敗者復活戦・準々決勝・準決勝 12:40～ ボクシング 準決勝

男子55kg級

男子70kg級

男子90kg級

女子51kg級

女子60kg級

女子75kg級 16:10～ ホッケー

女子準決勝 日本 vs 中国 16:40～ 柔道

女子48kg級 3位決定戦・決勝

男子60kg級 3位決定戦・決勝 17:40～ レスリング 決勝

男子グレコローマン67kg級

男子グレコローマン87kg級

男子グレコローマン130kg級

女子フリースタイル68kg級 19:10～ サッカー男子

準決勝 日本 vs ウズベキスタン 【地上波】TBS【ネット】TVer同時配信 18:30～23:27 サッカー男子（生中継）

準決勝 日本 vs ウズベキスタン

柔道（録画）

男子60kg級

男子66kg級

女子48kg級

女子52kg級

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。