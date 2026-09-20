第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月21日(月)に行われる。

本記事では、9月21日(月)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月21日】アジア大会2026の競技予定・中継予定一覧

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 9:20～ バドミントン 男子団体 1回戦 9:50～ 体操 男子 個人総合 決勝 9:50～ 卓球

10:00頃 女子団体 予選

12:30頃 男子団体 予選 9:50～ 競泳 予選

男子50ｍ背泳ぎ

女子50ｍ背泳ぎ

男子50ｍ自由形

女子200ｍ自由形

男子100ｍ平泳ぎ

女子200ｍ個人メドレー

男子4×200ｍ自由形リレー 11:50～ ボクシング 予選

男子90kg級、男子90kg超級 11:50～ ハンドボール 男子予選

日本 vs 香港 14:20～ 体操

男子 個人総合 決勝

男子 団体 予選

男子 種目別 予選 16:50～ 競泳 決勝 男子50ｍ背泳ぎ

女子50ｍ背泳ぎ

男子50ｍ自由形

女子200ｍ自由形

男子100ｍ平泳ぎ

女子200ｍ個人メドレー

男子4×200ｍ自由形リレー 16:50～ ボクシング 予選

男子70kg級 18:20～ 卓球

18:30頃 女子 ダブルス 予選

19:00頃 男子 団体 予選 18:20～ 野球 予選 日本 vs 中国 19:10～ バレーボール 女子準決勝 日本vs韓国 19:20～ サッカー 女子予選

日本 vs チャイニーズ・タイペイ 【地上波】TBS

【ネット】TVer同時配信 12:30～23:27 体操男子

個人総合 決勝

水泳女子

200m個人メドレー 決勝

水泳男子

50m背泳ぎ 決勝

50m自由形 決勝

100m平泳ぎ 決勝

4×200ｍフリーリレー 決勝

バレーボール女子

準決勝 日本vs韓国

サッカー女子

予選 日本vsチャイニーズ・タイペイ

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。