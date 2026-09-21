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volleyball-japan-women-asian games-20260921(C)Getty Images
アジア競技大会はU-NEXTが複数チャンネルで同時配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

9月22日のアジア大会・地上波TBSテレビ放送/U-NEXT配信予定｜バレー女子決勝、バスケ女子、競泳、卓球男女団体が開催！

2026年9月22日(火)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月22日(火)に行われる。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、9月22日(火)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月22日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信

時間

競技

【ネット】U-NEXT


9:20～

バドミントン 男女団体 準々決勝

9:50～

フェンシング
10:00頃 フルーレ 男子個人 予選
11:45頃 エペ 女子個人 予選
17:20頃 フルーレ 男子個人 準決勝
18:00頃 エペ 女子個人 準決勝
18:40頃 フルーレ男子個人 決勝
19:00頃 エペ女子個人 決勝

9:50～

競泳 予選
女子100m自由形
男子400m個人メドレー
女子200ｍ背泳ぎ
男子1500ｍ自由形（T決）
女子400ｍ自由形
男子4×100ｍメドレーリレー

9:50～

卓球
10:00頃 女子団体2回戦
12:30頃 男子団体2回戦
15:10頃 混合ダブルス1回戦

11:50～

体操 女子個人総合 決勝

11:50～

ボクシング 予選 女子51kg級/54kg級

12:50～

バスケットボール 女子予選 日本 vs フィリピン

15:50～

バレーボール 女子3位決定戦 タイvs韓国

16:50～

競泳 決勝
女子100m自由形
男子400m個人メドレー
女子200ｍ背泳ぎ
男子1500ｍ自由形（T決）
女子400ｍ自由形
男子4×100ｍメドレーリレー

16:50～

ボクシング 予選 男子55kg級

17:20～

体操 女子個人総合 決勝

18:20～

野球 日本vsパレスチナ

19:10～

バレーボール 女子 決勝 日本vs中国

19:10～

卓球 男子団体/女子団体 準々決勝

【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信

12:30～23:27

  • バスケットボール女子
    予選
  • バレーボール女子
    決勝 日本vs中国
    3位決定戦(録画) タイvs韓国
  • 水泳女子
    100m自由形 決勝
    200m背泳ぎ 決勝
    400m自由形 決勝
  • 水泳男子
    400m個人メドレー 決勝
    200m背泳ぎ 決勝
    4×100mメドレーリレー 決勝
  • 卓球女子
    準々決勝
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※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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