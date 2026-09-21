第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月22日(火)に行われる。

本記事では、9月22日(火)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月22日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT

9:20～ バドミントン 男女団体 準々決勝 9:50～ フェンシング

10:00頃 フルーレ 男子個人 予選

11:45頃 エペ 女子個人 予選

17:20頃 フルーレ 男子個人 準決勝

18:00頃 エペ 女子個人 準決勝

18:40頃 フルーレ男子個人 決勝

19:00頃 エペ女子個人 決勝 9:50～ 競泳 予選

女子100m自由形

男子400m個人メドレー

女子200ｍ背泳ぎ

男子1500ｍ自由形（T決）

女子400ｍ自由形

男子4×100ｍメドレーリレー 9:50～ 卓球

10:00頃 女子団体2回戦

12:30頃 男子団体2回戦

15:10頃 混合ダブルス1回戦 11:50～ 体操 女子個人総合 決勝 11:50～ ボクシング 予選 女子51kg級/54kg級 12:50～ バスケットボール 女子予選 日本 vs フィリピン 15:50～ バレーボール 女子3位決定戦 タイvs韓国 16:50～ 競泳 決勝

女子100m自由形

男子400m個人メドレー

女子200ｍ背泳ぎ

男子1500ｍ自由形（T決）

女子400ｍ自由形

男子4×100ｍメドレーリレー 16:50～ ボクシング 予選 男子55kg級 17:20～ 体操 女子個人総合 決勝 18:20～ 野球 日本vsパレスチナ 19:10～ バレーボール 女子 決勝 日本vs中国 19:10～ 卓球 男子団体/女子団体 準々決勝 【地上波】TBS

【ネット】TVer同時配信 12:30～23:27 バスケットボール女子

予選

バレーボール女子

決勝 日本vs中国

3位決定戦(録画) タイvs韓国

水泳女子

100m自由形 決勝

200m背泳ぎ 決勝

400m自由形 決勝

水泳男子

400m個人メドレー 決勝

200m背泳ぎ 決勝

4×100mメドレーリレー 決勝

卓球女子

準々決勝

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。