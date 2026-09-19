第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月20日(日)に行われる。

本記事では、9月20日(日)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月20日】アジア大会2026の競技予定・中継予定一覧

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 9:20～ バドミントン

男子 団体 1回戦

女子 団体 1回戦 9:50～ 競泳 予選

女子200mバタフライ

男子200m個人メドレー

女子1500m自由形（T決）

男子100m自由形

女子50m平泳ぎ

男子100m背泳ぎ

女子4×100自由形リレー 9:50~ 卓球

10:00頃 女子団体 予選 ラウンド1

12:30頃 男子団体 予選 ラウンド1 13:40～ バスケ女子 予選 日本 vs カザフスタン 15:50～ 卓球

16:00頃 女子 団体 予選 ラウンド2

18:30頃 男子 団体 予選 ラウンド2 16:40～ バスケ男子 3位決定戦 中国vsイラン 16:50～ 競泳 決勝

女子200ｍバタフライ

男子200ｍ個人メドレー

女子1,500ｍ自由形（T決）

男子100ｍ自由形

女子50ｍ平泳ぎ

男子100ｍ背泳ぎ

女子4×100ｍ自由形リレー 19:10～ バレーボール 女子 準々決勝 日本戦 19:20～ サッカー男子 予選 日本 vs キルギス 19:40～ バスケ男子 決勝 日本 vs 韓国 【地上波】TBS

【ネット】TVer同時配信 13:00～22:54 サッカー男子

予選

バスケットボール男子

決勝

3位決定戦(録画)

バスケットボール女子

予選

水泳女子

200mバタフライ決勝

1500ｍ自由形（T決）決勝

50ｍ平泳ぎ 決勝

4×100ｍ自由形リレー 決勝

水泳男子

200ｍ個人メドレー 決勝

100ｍ自由形 決勝

100ｍ背泳ぎ 決勝

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。