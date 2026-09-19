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asian games men basketballGetty Images
アジア競技大会はU-NEXTが複数チャンネルで同時配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

9月20日のアジア大会・地上波TBSテレビ放送/U-NEXT配信予定｜バスケ男子決勝、サッカー男子予選、バレー女子準々決勝が開催！

2026年9月20日(日)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月20日(日)に行われる。

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本記事では、9月20日(日)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月20日】アジア大会2026の競技予定・中継予定一覧

放送・配信

時間

競技

【ネット】U-NEXT

9:20～

バドミントン
男子 団体 1回戦
女子 団体 1回戦

9:50～

競泳 予選
女子200mバタフライ
男子200m個人メドレー
女子1500m自由形（T決）
男子100m自由形
女子50m平泳ぎ
男子100m背泳ぎ
女子4×100自由形リレー

9:50~

卓球
10:00頃　女子団体 予選 ラウンド1
12:30頃　男子団体 予選 ラウンド1

13:40～

バスケ女子 予選 日本 vs カザフスタン

15:50～

卓球
16:00頃　女子 団体 予選 ラウンド2
18:30頃　男子 団体 予選 ラウンド2

16:40～

バスケ男子 3位決定戦 中国vsイラン

16:50～

競泳 決勝
女子200ｍバタフライ
男子200ｍ個人メドレー
女子1,500ｍ自由形（T決）
男子100ｍ自由形
女子50ｍ平泳ぎ
男子100ｍ背泳ぎ
女子4×100ｍ自由形リレー

19:10～

バレーボール 女子 準々決勝 日本戦

19:20～

サッカー男子 予選 日本 vs キルギス

19:40～

バスケ男子 決勝 日本 vs 韓国

【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信

13:00～22:54

  • サッカー男子
    予選
  • バスケットボール男子
    決勝
    3位決定戦(録画)
  • バスケットボール女子
    予選
  • 水泳女子
    200mバタフライ決勝
    1500ｍ自由形（T決）決勝
    50ｍ平泳ぎ 決勝
    4×100ｍ自由形リレー 決勝
  • 水泳男子
    200ｍ個人メドレー 決勝
    100ｍ自由形 決勝
    100ｍ背泳ぎ 決勝
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※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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