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Yuta Tokuma

【3月27日】チェコvsアイルランドのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選プレーオフ準決勝

ワールドカップ 欧州予選
チェコ 対 アイルランド
チェコ
アイルランド

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝、チェコ代表対アイルランド代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年3月27日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝で、チェコ代表とアイルランド代表が対戦する。

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本記事では、チェコvsアイルランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

チェコvsアイルランド｜試合日程・キックオフ時間

チェコvsアイルランドは、日本時間3月27日(金)にチェコのプラハにある、シノー・ティップ・アレナで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ 準決勝
  • 日時：2026年3月27日(金)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェコ代表 vs アイルランド代表
  • 会場：シノー・ティップ・アレナ

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チェコvsアイルランド｜放送・配信予定

W杯欧州予選プレーオフ準決勝のチェコvsアイルランドは『DAZN』がライブ配信を行う。

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チェコvsアイルランドのおすすめ視聴方法

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W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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チェコvsアイルランド チーム情報

チェコ vs アイルランド 予想スタメン

チェコHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestIRL
1
マチェイ・コバール
17
ダビド・ユラセク
5
ウラジミール・クーファル
3
ラディスラフ・クレイチー
6
マルティン・ヴィティーク
11
パヴェル・シュルツ
14
ルカシュ・プロヴォド
22
トマーシュ・ソーチェク
12
ルーカス・チェルブ
7
アダム・カラベク
10
パトリック・シック
1
クィービーン・ケレハー
4
ダラ・オシェイ
5
ジェイク・オブライエン
22
ネイサン・コリンズ
17
ライアン・マニング
11
F. Azaz
8
ジェイソン・モランビー
14
ジャック・テイラー
2
シェイマス・コールマン
20
チドジー・オグベン
7
トロイ・パロット

3-4-2-1

IRLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • J. Kostl

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヘイミル・ハルグリムソン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

CZE
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

IRL
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

CZE

直近の 5 試合

IRL

1

Win

2

引分け

2

勝利

6

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

順位表