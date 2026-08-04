サイ・ヤング賞の基準と条件は？大谷翔平・山本由伸も対象

MLB（メジャーリーグ）において、シーズン最優秀投手に贈られる「サイ・ヤング賞」。2025シーズンはドジャースの山本由伸が、ナショナル・リーグで3番目の票数を集めた。

本記事では、サイ・ヤング賞の基準と条件を紹介していく。

サイ・ヤング賞｜基準・条件

サイ・ヤング賞は、シーズン最優秀選手に贈られる個人賞。アメリカン・リーグとナショナル・リーグから1選手ずつ選出される。

先発完投型の投手を対象としたNPBの沢村栄治賞(沢村賞)とは異なり、リリーフ投手も選考対象となっている。

またサイ・ヤング賞には投球回数や勝利数など、明確な受賞条件・基準の数値はない。全米野球記者協会（BBWAA）の記者による投票によって決定される。

レギュラーシーズンの成績のみが対象となっており、ポストシーズンの成績は考慮されない。

評価で重視されるポイント

上記の通り、サイ・ヤング賞の数値基準はないが、重要視されるポイントは存在する。

かつては勝利数の評価が高かったものの、近年はセイバーメトリクス（高度な野球統計分析）の浸透に伴い、選考評価が変化している。

重要視される指標は以下の通り。

防御率（ERA）およびERA+: リーグ平均や球場補正を踏まえた防御率の低さは最重要項目の1つ。

投球回数（イニング数）: 最低限「規定投球回（162イニング）」に到達していることが事実上の目安され、イニング数の多さはチームへの貢献度とみなされる。

奪三振数（SO）および K/BB（奪三振と与四球の比率）: 相手打者をどれだけ圧倒したかを示す。

WAR（Wins Above Replacement）: 控え選手と比較してどれだけ勝利数を積み上げたかを示す総合指標。

WHIP（1イニングあたりの与四球＋被安打数）: 走者をどれだけ出さなかったかの安定度。

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