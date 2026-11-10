あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
広告
cucurellaGetty Images
Mirai Aira

ククレジャ「ディオマンデの方がヴィニシウスよりも守備している？僕はそうは思わない」

GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーDFククレジャ、ディオマンデとヴィニシウスの守備意識について…。

広告

レアル・マドリーDFマルク・ククレジャが、FWヤン・ディオマンデとFWヴィニシウス・ジュニオールの守備意識について触れた。

ウィングの選手であるヴィニシウスとディオマンデだが、メディアやファンの間では「ディオマンデは守備意識が高く、ヴィニシウスは低い」と比較されることが多い。左サイドバックを務めるククレジャにとっても、前方にヴィニシウスが位置する場合、守備のカバーに入らないことで苦労を強いられているのではないかと指摘されてきた。

しかしククレジャ本人は、そうした指摘を一蹴する。スペイン『カデナ・コペ』とのインタビューに応じた同選手は、「ディオマンデの方がヴィニシウスよりも自分のことを助けているか？」との問いに対して、次のように返答した。

「ディオマンデの方が助けているとは思わない。そう見えているだけだと思う。ディオマンデが後方に走るときには、それがあらゆるところで取り上げられるんだ。その一方でヴィニシウスが3回後方に走り、1回そうしなければ……走らなかったことだけがピックアップされる。例えば、ヴィニが3ゴールを決めれば、誰も彼に文句を言わないはずだよ」

広告
広告

「何より大切なのは、彼が最高のレベルに戻ることにほかならない。彼が調子を取り戻せば、僕たちはもっと最高のチームになる」

次の試合
RMA

RMA

ラ・リーガ

2026年11月21日

CEL

CEL

「ヴィニシウスは5年にわたってスペクタクルなレベルにあった。今現在は悪い時期にいるということなんだ。それでも彼自身から意欲を感じられるし、練習でトライしようとしている。重要なのはそこなんだよ」

執筆：Mirai Aira

Writer and Translator

📝Bio: サッカージャーナリスト兼翻訳者。 海外サッカーとその文化的背景の執筆を得意とする。

Football journalist and translator. Specializes in global football and its cultural context.

著者のプロフィールを見る