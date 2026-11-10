ククレジャ「ディオマンデの方がヴィニシウスよりも守備している？僕はそうは思わない」

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レアル・マドリーDFククレジャ、ディオマンデとヴィニシウスの守備意識について…。

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レアル・マドリーDFマルク・ククレジャが、FWヤン・ディオマンデとFWヴィニシウス・ジュニオールの守備意識について触れた。

ウィングの選手であるヴィニシウスとディオマンデだが、メディアやファンの間では「ディオマンデは守備意識が高く、ヴィニシウスは低い」と比較されることが多い。左サイドバックを務めるククレジャにとっても、前方にヴィニシウスが位置する場合、守備のカバーに入らないことで苦労を強いられているのではないかと指摘されてきた。

しかしククレジャ本人は、そうした指摘を一蹴する。スペイン『カデナ・コペ』とのインタビューに応じた同選手は、「ディオマンデの方がヴィニシウスよりも自分のことを助けているか？」との問いに対して、次のように返答した。

「ディオマンデの方が助けているとは思わない。そう見えているだけだと思う。ディオマンデが後方に走るときには、それがあらゆるところで取り上げられるんだ。その一方でヴィニシウスが3回後方に走り、1回そうしなければ……走らなかったことだけがピックアップされる。例えば、ヴィニが3ゴールを決めれば、誰も彼に文句を言わないはずだよ」

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「何より大切なのは、彼が最高のレベルに戻ることにほかならない。彼が調子を取り戻せば、僕たちはもっと最高のチームになる」

「ヴィニシウスは5年にわたってスペクタクルなレベルにあった。今現在は悪い時期にいるということなんだ。それでも彼自身から意欲を感じられるし、練習でトライしようとしている。重要なのはそこなんだよ」