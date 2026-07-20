W杯優勝のスペイン監督、ククレジャに公約通り自身のタトゥーを彫るよう要求「約束は守るべきだ。私の顔はそんなに不細工ではない」

19日の北中米ワールドカップ（W杯）決勝でアルゼンチンを1-0で破り、16年ぶり2回目の優勝を果たしたスペイン。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は試合後、自チームが勝利に相応しかったことを強調している。

終始主導権を握りながらもGKエミリアーノ・マルティネスの好守もあって、なかなかゴールを決められなかったスペイン。しかしMFエンソ・フェルナンデスの退場によって数的優位で迎えた延長戦、106分にFWフェラン・トーレスが決勝ゴールを決めて見事世界王者に輝いている。

スペインの国営放送『TVE』とのインタビューに応じたデ・ラ・フエンテ監督は、次のように試合を振り返っている。

「私たちはもっと前にリードを得られたはずだった。しかしディブ（E・マルティネス）が私たちの勝利を阻み続けたんだ。やはり、この試合はW杯決勝であり、相手が10人でも苦しまなければいけなかったんだ」

デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインは、EURO2024に続く国際タイトルの制覇となる。

「とても感動しているよ。私は現世代の選手たちとともに、すべてを勝ち取っている。誇らしい気持ちでいっぱいだ。今はこの唯一無二の瞬間を噛みしめようじゃないか」

DFマルク・ククレジャは、W杯優勝を果たした場合にはデ・ラ・フエンテ監督の顔をタトゥーにすると公約していた。同指揮官は実行を求めている。

「約束をしたならば、しっかり果たさなくてはいけない。それに私はそこまで不細工ではない（笑）。そんなに見えないところに彫ってくれればいいよ」

「彼は約束を守る男だ。私はそのことにも幸せを感じているよ」