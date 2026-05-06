Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ヨーロッパカンファレンス・リーグ
team-logoクリスタル・パレス
Selhurst Park
team-logoシャフタール・ドネツク
クリスタル・パレスvsシャフタールはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月8日】クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパカンファレンスリーグ2025-26準決勝2ndレグ

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
クリスタル・パレス 対 シャフタール・ドネツク
クリスタル・パレス
シャフタール・ドネツク
鎌田大地

【欧州ECL 放送予定】5月8日開催のヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)2025-26準決勝2ndレグ、クリスタル・パレス対シャフタール・ドネツクの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
20250909-wowow-25-26CL

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

WOWOWオンデマンドで全試合配信

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパカンファレンスリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月8日(金)に開催。鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと、ウクライナのシャフタール・ドネツクが対戦する。

【C・パレスvsシャフタールを配信】ECLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝2ndレグのクリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクは、クリスタル・パレスのホーム、「セルハースト・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝2ndレグ
  • 日程：2026年5月8日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：クリスタル・パレス vs シャフタール・ドネツク
  • 会場：セルハースト・パーク

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ、クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWシネマ視聴はこちら

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

ヨーロッパカンファレンスリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツク チーム情報

クリスタル・パレス vs シャフタール・ドネツク 予想スタメン

クリスタル・パレスHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-1-4-1

Home team crestSHK
1
ディーン・ヘンダーソン
23
ジェイディー・カンヴォ
5
マクサンス・ラクロワ
26
クリス・リチャーズ
10
ジェレミ・ピノ
2
ダニエル・ムニョス
3
タイリック・ミッチェル
7
イスマイラ・サール
20
アダム・ウォートン
18
鎌田大地
14
ジャン＝フィリップ・マテタ
31
ドミトロ・リズニク
17
ヴィニシウス・トビアス
22
ミコラ・マトビエンコ
13
ペドリーニョ
5
ヴァレリー・ボンダー
30
A. Santana
10
ペドリーニョ
6
M. Gomes
11
Newerton
27
オレー・オチェレトコ
19
Kaua Elias

4-1-4-1

SHKAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルダトゥラン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

CRY
-直近成績

ゴールを許す
5/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

SHK
-直近成績

ゴールを許す
9/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

CRY

Last match

SHK

1

Win

0

引分け

0

勝利

3

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表