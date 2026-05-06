2025-26シーズンのUFFAヨーロッパカンファレンスリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月8日(金)に開催。鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと、ウクライナのシャフタール・ドネツクが対戦する。

本記事では、クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝2ndレグのクリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクは、クリスタル・パレスのホーム、「セルハースト・パーク」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝2ndレグ

日程：2026年5月8日(金)4:00キックオフ／日本時間

カード：クリスタル・パレス vs シャフタール・ドネツク

会場：セルハースト・パーク

クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ、クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパカンファレンスリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツク チーム情報

成績

両チームの対戦成績

CRY Last match SHK 1 Win 0 引分け 0 勝利 シャフタール・ドネツク 1 - 3 クリスタル・パレス 3 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位表