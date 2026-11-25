2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(金)に開催。鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスと、久保建英が所属するレアル・ソシエダが対戦する。

本記事では、クリスタル・パレスvsレアル・ソシエダのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

クリスタル・パレスvsレアル・ソシエダの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第5節のクリスタル・パレスvsレアル・ソシエダは、クリスタル・パレスのホーム「セルハースト・パーク」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ第5節

日程：2026年11月27日(金)5:00キックオフ／日本時間

カード：クリスタル・パレス vs レアル・ソシエダ

会場：セルハースト・パーク

クリスタル・パレスvsレアル・ソシエダの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、クリスタル・パレスvsレアル・ソシエダの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。

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ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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クリスタル・パレスvsレアル・ソシエダ チーム情報

両チームの対戦成績

順位表