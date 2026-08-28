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Yuta Tokuma

【8月29日】クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第2節

クリスタル・パレス 対 マンチェスター・シティ
クリスタル・パレス
マンチェスター・シティ
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2026-27プレミアリーグ第2節、クリスタル・パレス対マンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節が日本時間8月29日(土)に開催。鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと、マンチェスター・シティが対戦する。

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本記事では、クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

クリスタル・パレス対マンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティは、日本時間2026年8月29日(土)にクリスタル・パレスのホーム、セルハースト・パークで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第2節
  • 日時：2026年8月29日(土) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティ
  • 会場：セルハースト・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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クリスタル・パレス対マンチェスター・シティのテレビ放送・ネット配信予定



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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

クリスタル・パレス対マンチェスター・シティの予想スタメンは？

クリスタル・パレス vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

3-4-2-1
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
フォーメーション
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-2-3-1
1ディーン・ヘンダーソン6ジェイディー・カンヴォ30オスカル・ミンゲザ26クリス・リチャーズ18鎌田大地9エドワード・エンケティア11ドワイト・マクニール2ダニエル・ムニョス20アダム・ウォートン3タイリック・ミッチェル14ジャン＝フィリップ・マテタ1ジャンルイジ・ドンナルンマ3ルベン・ディアス82リコ・ルイス33ニコ・オライリー24ヨシュコ・グヴァルディオル8マッテオ・コヴァチッチ47フィル・フォーデン6マーク・グエイ42アントワーヌ・セメンヨ10ラヤン・シェルキ9アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
3-4-2-1
クリスタル・パレス

先発メンバー

マンチェスター・シティ

マネージャー

  • ピエール・セージ
  • エンツォ・マレスカ

成績

CRY

CRY - 直近成績

RCL
3-0
ULA
3-1
FUL
1-2
SCF
3-0
EVE
2-0
得点（失点）
5/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
MCI

MCI - 直近成績

INT
1-1
KLA
1-3
ATM
3-1
ARS
3-0
BOU
2-1
得点（失点）
9/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

クリスタル・パレスドローマンチェスター・シティ
1
1
3
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
3
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
0
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
0
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
3
終了
FAカップ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
0
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
5
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
2
終了
5得点13
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ブライトンブライトンBHA
110040+43
2
アーセナルアーセナルARS
110030+33
3
ブレントフォードブレントフォードBRE
110030+33
4
エヴァートンエヴァートンEVE
110020+23
5
ハル・シティハル・シティHUL
110020+23
6
チェルシーチェルシーCHE
110032+13
7
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
110021+13
8
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110021+13
9
リーズリーズLEE
110010+13
10
リヴァプールリヴァプールLIV
10102201
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
10102201
12
フラムフラムFUL
100123-10
13
ボーンマスボーンマスBOU
100112-10
14
サンダーランドサンダーランドSUN
100112-10
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
100101-10
16
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
100102-20
17
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
100102-20
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
100103-30
19
トッテナムトッテナムTOT
100103-30
20
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
100104-40
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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