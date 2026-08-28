クリスタル・パレスvsマン・Cはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送・ネット配信予定

クリスタル・パレスはホームで強豪マンチェスター・シティを迎え撃つ。対するマンチェスター・シティにとっても、勝ち点3を積み上げるために落とせない重要なゲームとなる。

本記事では、クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定をまとめて紹介する。

クリスタル・パレスvsマン・Cはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節で、クリスタル・パレスとマンチェスター・シティが対戦する。

試合は日本時間2026年8月29日(土)4:00にキックオフ予定。番組表や一部の日程表では、8月28日(金)28:00と表記される場合もあるため注意したい。

クリスタル・パレスには日本代表MF鎌田大地、DF冨安健洋が所属しており、日本人選手の出場にも注目が集まる。強豪マンチェスター・シティを相手に、鎌田や冨安がピッチに立つかも見どころの一つとなる。

クリスタル・パレスvsマン・Cのテレビ放送/ネット配信予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節、クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティは、U-NEXTの「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

U-NEXTサッカーパックは月額2,600円(税込)の専用プランで、プレミアリーグの試合をライブ配信で視聴できる。クリスタル・パレスには鎌田大地、冨安健洋が所属しており、日本人選手の出場にも注目が集まる。

一方、地上波やNHK、BS・CSでのテレビ中継は予定されていない。また、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、U-NEXT以外の動画配信サービスでも今シーズンのプレミアリーグは配信されない。

そのため、クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティを日本で視聴する場合は、U-NEXTサッカーパックを利用する形となる。

放送・配信サービス 対応 内容 U-NEXTサッカーパック ○ 独占ライブ配信 地上波 × 放送予定なし NHK × 放送予定なし BS・CS × 放送予定なし DAZN × 配信予定なし ABEMA × 配信予定なし SPOTV NOW × 配信予定なし

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。