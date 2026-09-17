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UEFAヨーロッパリーグ
team-logoクリスタル・パレス
Selhurst Park
team-logoレフ・ポズナン
クリスタル・パレスvsレフ・ポズナンはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma

協力：

【9月18日】クリスタル・パレスvsレフ・ポズナンのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第1節

UEFAヨーロッパリーグ
クリスタル・パレス 対 レフ・ポズナン
クリスタル・パレス
レフ・ポズナン
鎌田大地
冨安健洋

【鎌田大地・冨安健洋出場予定】9月18日開催のヨーロッパリーグ(EL)2026-27リーグフェーズ第1節、クリスタル・パレス対レフ・ポズナンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月18日(金)に開催。鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスと、ポーランドのレフ・ポズナンが対戦する。

ELはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、クリスタル・パレスvsレフ・ポズナンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

クリスタル・パレスvsレフ・ポズナンの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第1節のクリスタル・パレスvsレフ・ポズナンは、クリスタル・パレスのホーム「セルハースト・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ第1節
  • 日程：2026年9月18日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：クリスタル・パレス vs レフ・ポズナン
  • 会場：セルハースト・パーク
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クリスタル・パレスvsレフ・ポズナンの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、クリスタル・パレスvsレフ・ポズナンの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWプライム
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

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ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

※リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能。

wowow cl 26-27(C)WOWOW

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数


クリスタル・パレスvsレフ・ポズナン チーム情報

クリスタル・パレス vs レフ・ポズナン 予想スタメン

マネージャー

  • ピエール・セージ

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
スパルタ・プラハスパルタ・プラハSPP
110041+33
2
ベンフィカベンフィカBEN
110020+23
3
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
110020+23
4
リヨンリヨンOL
110021+13
5
オリンピアコスオリンピアコスOLY
110021+13
6
オモニア・ニコシアオモニア・ニコシアOMO
110010+13
6
サンダーランドサンダーランドSUN
110010+13
8
シュトゥルム・グラーツシュトゥルム・グラーツSGR
10100001
8
ディナモ・ザグレブディナモ・ザグレブDZG
10100001
8
ハポエル・ベエルシェバハポエル・ベエルシェバHBS
10100001
8
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
10100001
12
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
00000000
12
ボーンマスボーンマスBOU
00000000
12
マルセイユマルセイユOM
00000000
12
ベシクタシュベシクタシュBJK
00000000
12
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
00000000
12
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
00000000
12
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
00000000
12
フェレンツヴァーロシュフェレンツヴァーロシュFTC
00000000
12
トレエンセトレエンセTOR
00000000
12
RBザルツブルクRBザルツブルクSAL
00000000
12
ユヴェントスユヴェントスJUV
00000000
12
ヴィクトリア・プルゼニヴィクトリア・プルゼニVPL
00000000
12
OFIクレタOFIクレタOFI
00000000
12
レフ・ポズナンレフ・ポズナンLCH
00000000
12
セルティックセルティックCEL
00000000
12
ユニオン・サン＝ジロワーズユニオン・サン＝ジロワーズGIL
00000000
12
リールストロムリールストロムLIL
00000000
12
レフスキ・ソフィアレフスキ・ソフィアLES
00000000
30
ヤギエロニア・ビャウィストクヤギエロニア・ビャウィストクJAG
100112-10
31
アンデルレヒトアンデルレヒトAND
100112-10
32
AZアルクマールAZアルクマールAZ
100101-10
32
セルタセルタCEL
100101-10
34
ACミランACミランMIL
100102-20
34
NKツェリェNKツェリェCEL
100102-20
36
アララト＝アルメニアアララト＝アルメニアAMY
100114-30
ラウンド8出場権


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