【6月3日】クロアチアvsベルギーのテレビ放送/ネット配信予定｜サッカー国際親善試合

日本時間2026年6月3日(水)に行われるサッカー国際親善試合で、クロアチア代表とベルギー代表が対戦する。

本記事では、クロアチアvsベルギーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

クロアチアvsベルギー｜試合日程・キックオフ時間

クロアチアvsベルギーは、日本時間6月3日(水)にスタディオン・ルイェヴィツァで開催される。

大会：サッカー国際親善試合

日時：2026年6月3日(水)1:00キックオフ／日本時間

対戦：クロアチア vs ベルギー

会場：スタディオン・ルイェヴィツァ（クロアチア）

クロアチアvsベルギー｜テレビ放送・ネット配信予定

サッカー国際親善試合のクロアチアvsベルギーは、日本国内で『DAZN』が独占ライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

クロアチアvsベルギーのおすすめ視聴方法

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クロアチアvsベルギー チーム情報

成績

両チームの対戦成績