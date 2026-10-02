「C・ロナウドの件は話さないように指示された」41歳FWの代表離脱に…ポルトガル代表同僚の反応は？

ポルトガル代表の選手たちは、代表チームを離脱したFWクリスティアーノ・ロナウドについて明言することを避けている。





2003年に18歳でポルトガル代表デビューを飾って以降、これまで歴代最多となる234試合に出場し、世界記録となる146ゴールを奪ってきたC・ロナウド。そんな生けるレジェンドだが、28日のノルウェー代表戦では約18年ぶりに負傷以外の理由で公式戦に出場せず。すると30日、自身のSNSで代表チームからの離脱することを発表した。一部メディアでは、すでに代表引退を決断したとも伝えられている。





『A Bola』などポルトガル複数メディアはジェズス監督との軋轢が原因と指摘しているが、そうした中でチームは1日、UEFAネーションズリーグでデンマーク代表と対戦。両チーム点を取り合う激しい一戦となったが、最終的に4-2で勝利した。





そして試合後、レナト・ヴェイガは『O Jogo』で試合について「素晴らしい内容だったと思う。ベストゲームかはわからないけど、良い試合運びだったね」とコメント。そのうえでC・ロナウドについて問われると、明言を避けた。





「彼とは親しい仲だし、僕が心からリスペクトしていることを彼も知っている。ただ、この件については話さないように指示を受けているんだ」





また、ヴィティーニャも「僕らはあの話には加わらないようにしている」とし、さらにゴンサロ・ラモスも「ロナウドの状況は僕らに影響していない。僕らはどの試合にも勝ちたいし、それを実行しただけだ」とコメントを避けている。





なおポルトガル代表は4日、再びノルウェー代表と対戦して今回のインターナショナルウィークを終える。ジョルジェ・ジェズス監督は、ノルウェー戦後にこの件について話そう。私は隠れたり逃げたりしない」と語っており、この試合の後に説明すると明かした。