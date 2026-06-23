41歳クリスティアーノ・ロナウド、不要論を一蹴する2ゴールでポルトガルを勝利に導く！W杯6大会で得点した史上初の選手に

23日に行われた北中米ワールドカップ・グループリーグK第2節、ポルトガル対ウズベキスタンは5-0でポルトガルの勝利に終わった。

第1節DRコンゴ戦では、ボールを保持しながらも明確な攻撃のアイデアがなく、1-1で勝ち点1を分け合ったポルトガル。41歳クリスティアーノ・ロナウドは動きにキレがなく、流石に衰えを隠せていないと不要論すら出ていたが、2試合目でそうした意見を一蹴する活躍を見せている。

立ち上がりから主導権を握ったポルトガルは、6分にC・ロナウドが先制点を記録した。背番号7はカンセロが送ったグラウンダーのクロスに反応。ファーからニアサイドに走り込むと、思い切り体を捻りながら右足でボールを叩き、枠内に突き刺している。

C・ロナウドは6回のW杯でゴールを決めた史上初の選手に。さらにW杯通算得点数を9まで伸ばして、“黒豹”の異名で知られた故エウセビオ氏に並び、ポルトガル人選手のW杯最多得点選手となった。

先制したポルトガルは17分に追加点を記録する。ペナルティーエリア手前やや右からのフリーキックで、ヌーノ・メンデスが強烈な低弾道シュートを枠の左に沈めた。その後もロベルト・マルティネス監督率いるチームの勢いは衰えず、39分に再びあの男がゴールネットを揺らす。ブルーノ・フェルナンデスのスルーパスをペナルティーエリア内で受けたC・ロナウドが、右にふくらみながらGKを引きつけて、右足のグラウンダーのシュートを枠内に流し込んだ。同選手はW杯通算10得点で、ポルトガル人の同大会最多得点記録を更新した。

3-0で試合を折り返したポルトガルは、後半もウズベキスタンを圧倒。ヴィティーニャのゲームメイクから攻撃を仕掛け続けると、60分に4点目を決めた。ブルーノの右CKにニアサイドのジョアン・ガルシアが合わせると、ネマトフのオウンゴールを誘発している。

ポルトガルはC・ロナウドがハットトリック達成の意欲を見せるなど、攻撃の手を緩めない。そして88分にダメ押しとなる5点目を獲得。途中出場のレオンが、ペナルティーエリア内にこぼれたボールを右足で思い切り叩いて、枠内に突き刺している。大勝を飾ったポルトガルは勝ち点を4として、暫定でグループKの首位に立った。主役となったのはもちろん、C・ロナウドだ。動きは衰えたかもしれないが、ペナルティーエリア内でボールを受けさえできれば、そのキャリアに裏付けられた圧倒的な決定力を発揮する（キャリア通算ゴール数はこの試合で975得点に）……フットボール界の生ける伝説が、ポルトガルに再び希望を与えている。







