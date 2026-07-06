C・ロナウド「自分を見る目でアルゼンチン人がどうかを判別できる。『クリスティアーノのことが嫌いだな』ってね」

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシとのライバル関係についての逸話を明かした。スペイン『マルカ』がコメントを伝えている。

6日の北中米ワールドカップ（W杯）・ラウンド16でスペイン代表と対戦するポルトガル代表。この一戦を前に記者会見に出席したC・ロナウドは、今大会がキャリア最後のW杯になることを宣言した。

またアルゼンチン人の記者から、これまで参加してきたW杯について心に残すものを問われると、次のような逸話を語ったのだった。

「心に残るのは人々のことだ。自分のことを気にかけてくれる人々もいるが、僕はそんな彼らに日常とは違うものを与えることができる。ホテルやエレベーターで、ラテン系の従業員と一緒になることが何度もあるけど、彼らとの間には素晴らしい思い出があるよ」

「例えば、君はアルゼンチン人だけど、昨日の飛行機では一人アルゼンチンのキャビンアテンダントがいた。僕は見ただけでそれが分かったんだ。彼女の自分を見る目を確認するだけでね」

「僕は彼女に『君は絶対アルゼンチン人だね』と言い、『どうして分かったんですか？』と返された。だから『僕を見てから、すぐに視線を逸らしたよね？ だからクリスティアーノのことが嫌いだと分かったんだよ』と説明したよ（笑）」

「まあ、冗談ベースのやり取りさ。僕の妻はアルゼンチン人だし、もちろん自分もアルゼンチン人、彼女の出身地であるブエノス・アイレスの人々に愛情を感じていなくてはならない。だから、すべてOKだし、何でもないことだ」

「僕はこの最後のW杯を日々楽しみたいと思っている。そして明日の試合が最後の一戦にならないことを願っているよ」

メッシと長らく“世界最高の選手”の座を争ってきたC・ロナウド。メッシの同胞から送られる視線には、明らかな違いがあるようだ。