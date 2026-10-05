「CR7にとって難しいのは、かつほどの強さがないことを受け入れられない点」フランス代表OBが持論

ポルトガル代表引退が囁かれるFWクリスティアーノ・ロナウドについて、フランス代表OBビセンテ・リザラズ氏が持論を展開した。





2003年に18歳でポルトガル代表デビューを飾って以降、これまで歴代最多となる234試合に出場し、世界記録となる146ゴールを奪ってきたC・ロナウド。そんな生けるレジェンドだが、28日のノルウェー代表戦では約18年ぶりに負傷以外の理由で公式戦に出場せず。すると30日、自身のSNSで代表チームからの離脱することを発表した。一部メディアでは、ジョルジェ・ジェズス監督の発言に憤慨して関係が悪化、すでに代表引退を決断したとも伝えられている。





そんな41歳FWについて、現役時代にフランス代表としてワールドカップやEURO制覇を達成したリザラズ氏が『Telefoot l'After』で言及。この問題が長引けば「ポルトガルサッカー連盟、ジョルジェ・ジェズス、そしてクリスティアーノ・ロナウドの三者すべてにとって重大な過ちとなる」とし、以下のように語った。





「彼がポルトガルにとって象徴的な存在であることを考えれば、このような形で終わるなどあり得ない。そのイメージにとって破滅的な事態だよ」





「ベテラン選手、とりわけ『不滅』のイメージを築き上げてきたクリスティアーノ・ロナウドのような選手にとって難しいのは、かつてほどの強さやスピードがないことを受け入れられない点だ。だが、残念ながらそれが人生というものなんだ」





「もし彼、監督、そして連盟の間で円滑に進めるための対話があり、『君は私にとって重要だが、試合では一部分でプレーしてもらうことになる。この試合ではこう、あの試合ではこう起用する』といった説明がなされていれば……。選手は自分に何が期待されているのかを正確に知る必要がある。一方で、プレーすると言われておきながら実際には出番がないとなれば、自信を失ってしまうものなんだ」





そのうえでリザラズ氏は、引退に近づく中でC・ロナウドの自意識がマイナスに働いていることを指摘した。





「彼がクリスティアーノ・ロナウドになれたのは、その『自分』という意識があったからこそだ。強烈なエゴがあったからこそ、あらゆる記録を塗り替えるために狂気的な努力を重ねてこられた。しかしある時点に達すると、そのエゴが最大の敵になってしまうこともある。かつては強みだったものが、今や最大の敵となっている。年齢を重ね、いわば“象の墓場”へと向かっているのだからね」