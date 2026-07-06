C・ロナウド「最後のW杯が終わった。そのほかのことはこれから決めたい」「EURO2016制覇は自分にとってW杯優勝レベルだった」

6日の北中米ワールドカップ（W杯）・ラウンド16、ポルトガルはスペインに0-1で敗れた。FWクリスティアーノ・ロナウド（41）は試合後、キャリア最後のW杯を終えた感想を述べている。

後半アディショナルタイム1分に途中出場のMFミケル・メリーノのゴールを許し、ベスト16でW杯から姿を消すことになったポルトガル。エースのC・ロナウドは、涙を流しながら会場のポルトガルサポーターに挨拶をして、ロッカールームへ続くトンネルへ戻っていった。

その後、報道陣の前に姿を現した同選手は、前日会見でも説明していた通り、今回が自身にとって最後のW杯であったことを強調。その一方でポルトガル代表引退の可能性や、現役生活をいつまで続けるのかという問いかけに対しては、まだ返答を用意していなかった。

「こういった形でW杯を去るのは寂しい。だけど昨日の会見でも言ったように、僕は全力を尽くした。ベストを尽くしたし、穏やかな気持ちでここを去ることができるよ」

「これがフットボールであり、一選手の人生なんだ。ときに勝ち、ときに負け、そしてその後も進み続けなくてはならない。自分にとって最後のW杯であるのは本当だけど、そのほかのことについてはこれから考え、決める時間がある。家族と一緒にね」

「気持ちが昂っているときに何かを決断しちゃダメだ。人生は続くんだよ」

C・ロナウドはポルトガル代表としてEURO2016、UEFAネーションズカップ（2019＆2025）のタイトルを獲得。とりわけEUROは、W杯に匹敵するタイトルだったようだ。

「今は穏やかな気持ちでいる。僕は全力を尽くしたんだ」

「クリスティアーノは代表で何も勝ち取れなかったと言われる謂れはない。僕は3タイトルを獲得した。満足しているよ」

「ポルトガル代表として獲得した最も、重要なタイトルはEURO2016だ。誠実に言わせてもらって、自分にとってはW杯レベルのタイトルだった。もう一度繰り返させてもらうが、だから僕は全力を尽くしたと、穏やかに去ることができるんだよ」