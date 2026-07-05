「C・ロナウドは数年前の全盛期とは違うけど…」記録更新中のスペイン代表GK、ダービー前に相手エースを分析

スペイン代表GKウナイ・シモンは、ポルトガル代表戦へ向けてFWクリスティアーノ・ロナウドらに言及した。





今大会の優勝候補の一角であるスペイン。開幕戦はカーボベルデとスコアレスドローに終わったものの、続く2試合は連勝でグループHを首位通過。ラウンド32ではオーストリアを圧倒して3-0の快勝を収め、ラウンド16へ進出した。そしてラウンド16では、同じイベリア半島に位置するポルトガルとのダービーに挑む。





6日の大一番を前に会見に出席したウナイ・シモンは、ポルトガルについて「（2025年の）UEFAネーションズリーグ決勝で敗れたこと（2-2：PK戦3-5）を忘れず、自分たちのプレーに集中しないとね。他の勝ち上がり方よりも、オーストリアを経てポルトガルと対戦するほうが良い。相手も調子を上げてくるだろうけど、それは僕らも一緒だ。激しい試合になるだろうね。ポルトガルはあの決勝と同じスタイルで来るはずだ。あの試合でのミスを修正して、より流動的なプレーを心がけたい」と語っている。





そして、ポルトガル主将C・ロナウドについて言及。41歳FWのパフォーマンスには様々な声も上がっているが、スペイン代表守護神は以下のように指摘した。





「今のクリスティアーノは、レアル・マドリー時代や全盛期だった6～7年前とは違う。でも、ボックス内には近づけないようにしないと。彼はネーションズリーグ決勝でもそれを見せつけたんだ。誰もが自分のチームに欲しがるような、羨ましいほどのゴールへの野心がある。今の彼の強みは、ボックス内での決定力。彼は自ら決定機を生み出せるんだ。僕らはとしてはボールを保持し続けて、可能な限り彼をボックス内から遠ざけないとね」





なお、現在ウナイ・シモンはワールドカップ記録となる519分間連続無失点を記録している。記録や自身のパフォーマンスについて問われると、「決勝までこの調子を維持したいけど、試合ごとに展開は違うんだ。3ゴールを奪われたとしても、こちらが4ゴールを奪い返せばいい。周りの評価がどうであれ、僕らに影響はないよ。GK陣は今大会屈指だと思うし、ポルトガル戦では誰が出場しても問題ないと思う」と語った。