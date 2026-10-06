C・ロナウドのポルトガル代表復帰は「極めて複雑で困難」か…指揮官に激怒した瞬間とは？

FWクリスティアーノ・ロナウドのポルトガル代表復帰は、依然として困難な状況にあるようだ。





2003年に18歳でポルトガル代表デビューを飾って以降、これまで歴代最多となる234試合に出場し、世界記録となる146ゴールを奪ってきたC・ロナウド。そんな生けるレジェンドだが、28日のノルウェー代表戦では約18年ぶりに負傷以外の理由で公式戦に出場せず。すると30日、自身のSNSで代表チームからの離脱することを発表した。一部メディアでは、ジョルジェ・ジェズス監督の発言に憤慨して関係が悪化、すでに代表引退を決断したとも伝えられている。





ポルトガルメディア『O Jogo』によると、両者の関係が悪化したのはやはりノルウェー代表戦である模様。C・ロナウドが37分間ウォーミングアップしながらも出番がなかったことで、指揮官に不満を抱いたようだ。この試合の後にはすでに緊張状態にあったようだが、対立が決定的となったのは1日のデンマーク代表戦に向けたジェズス監督の会見。先発メンバーを問われた指揮官は、「ゴンサロ・ラモス」と返答。そしてこの瞬間、会見を見ていたC・ロナウドは立ち上がり、「ここにいても意味がない」として代表離脱を決断。プライベートジェットでコペンハーゲンを離れたと伝えられている。





C・ロナウドが代表チームを離脱すると宣言してから約1週間が経過し、ジェズス監督やポルトガルサッカー連盟会長は「誤解があった」と説明しつつ、代表復帰を歓迎するコメントを残している。しかし、依然として状況は変わっていないようだ。





『O Jogo』は、今後の展開はすべてC・ロナウド次第であると指摘。指揮官やサッカー連盟会長が復帰を歓迎している一方で、これ以上の会合は予定されておらず、選手側が何らかの動きを見せない限りは全く状況は変わらないようだ。また、C・ロナウドの実姉エルマ・アベイロ氏など、選手に近い人物の発言も事態を悪化させており、現時点では「復帰は極めて複雑で困難」と伝えられている。今後の動向に注目だ。