「C・ロナウドと腰を据えて話し合わないからこうなる。監督は謝罪しないと解任かも」ポルトガル代表引退危機に…ファーディナンドが持論

マンチェスター・ユナイテッドOBリオ・ファーディナンド氏は、ポルトガル代表引退も囁かれるFWクリスティアーノ・ロナウドについて言及した。





2003年に18歳でポルトガル代表デビューを飾って以降、これまで歴代最多となる234試合に出場し、世界記録となる146ゴールを奪ってきたC・ロナウド。そんな生けるレジェンドだが、28日のノルウェー代表戦では約18年ぶりに負傷以外の理由で公式戦に出場せず。すると30日、自身のSNSで代表チームからの離脱することを発表した。一部メディアでは、ジョルジェ・ジェズス監督の発言に憤慨して関係が悪化、すでに代表引退を決断したとも伝えられている。





そんな41歳FWについて、マンチェスター・U時代のチームメイトであり、共にチャンピオンズリーグ制覇など数々のタイトルを獲得したファーディナンド氏が『Rio Presents』で言及。ジェズス監督は謝罪する必要があると指摘した。





「監督は出てきて謝罪しなければならない。さもなければ解任されることになるだろう。公の場で『私はこの状況を誤認していた』と認める必要がある」





「適切なコミュニケーション能力があれば、これらすべては防げたはずだ。ワールドカップの際にロベルト・マルティネス前監督についても同じことを言ったが、今回の監督についても同じだ。彼らはクリスティアーノ・ロナウドと腰を据えて話し合い、『これが私のやりたいことだ。もし君がその計画の一部になりたくないなら言ってくれ。だが、方針はこうなる』と伝えるべきなんだよ」





「彼にはまだ果たすべき役割があると私は信じている。問題はそれが先発出場なのか、試合の流れを変える途中出場なのか、あるいはある試合では先発し別の試合では控えに回るのか、ということ。そうした話し合いを行い、合意した内容を実行するだけのことだ。監督はチームをマネジメントするために報酬を得ているが、同時に“人”をマネジメントするためにも報酬を得ているのだからね」