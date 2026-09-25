49分、サウジアラビアのクラブ、アル・ナスルに所属する年老いたスーパースターは、「もう時代は終わった」と主張する批判者たちを黙らせることができたはずだった。ルベン・ネベスのクロスの後、ロナウドは約3メートルの位置から2-0に突き放し、自軍の勝利を決定づけるチャンスを逃した。

ただ、41歳のロナウドはボールをうまく捉えられず、最終的に彼のふくらはぎに当たったボールはウェールズのゴールを大きく越えていった。その少し後、ブルーノ・フェルナンデスのパスを冷静に決め、CR7はついに歓喜したかに思われた（59分）。しかし、ビデオ・アシスタント・レフェリーが、ロナウドのオフサイドにより、キャリア通算974点目のゴールを取り消した。

こうして最終的にはポルトガルの1-0勝利にとどまった。得点を挙げたのは、ロナウドのアル・ナスルでのチームメート、ジョアン・フェリックスだった。最終的に、2016年の欧州王者にとってこの勝利は妥当なものだった。ただ、ウェールズが長い時間帯であまりにも迫力を欠いていたこと、そして74分にルベン・ディアスが決定的な守備で同点弾を防いだことも大きかった。

後味の悪い招集――なぜCR7は批判を浴びているのか？

しかし、新たな代表監督ジョルジェ・ジェズスの下で期待された上昇気流は訪れず、ロナウドもまた、自身の批判者たちを黙らせることはできなかった。再招集に際しては、母国で再び、このベテランが今なおチームに付加価値をもたらせるのかという疑問の声が上がっていた。とりわけ2030年ワールドカップでの共同開催国としての立場を見据え、若返りを伴う刷新を強く求める声がある。そのことが、後味の悪さをさらに強めている。

ロナウドはジェズスと特別な関係にある。2人は昨季、アル・ナスルでともにサウジアラビア王者となっていた。ただ、72歳のジェズスは、この招集がえこひいきではないと強調した。

「過去は関係ない」とジェズスは強調した。ロナウドは「ほかの誰とも同じ一人の選手だ。結果を出せばプレーするし、出せなければプレーしない」。重要なのは現在のコンディションだけであり、これまでの功績でも個人的な関係でもないという。ジェズスは「彼には特別な地位がある。なぜなら、そのキャリアが特別だからだ。彼はバロンドールを5度獲得している。だが、それが私の決断に影響するのか？ ノーだ」と説明した。

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少なくともワールドカップでの失望的なパフォーマンス（ポルトガルは決勝トーナメント1回戦でスペインに敗退）を受けて、母国でこのベテランスターへの信頼は薄れていった。その後、ロナウドはセレソンでの自身の将来について明言を避け、「性急な決断」は下したくないとしていた。それでも、彼の復帰は予想されていた。

一方で、チームメートたちは今なお彼を見上げている。2024年末以来初めて再招集されたボルシア・ドルトムントのファビオ・シルバは、ロナウドを「アイドル」と表現し、「彼から学ぼうとしている」と強調した。