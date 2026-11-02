カウコン2026のチケット販売情報は？発売日程・購入方法

年末恒例の大型ライブイベント「カウコン2026」の開催に向け、チケット販売情報に注目が集まっている。

本記事では、カウコン2026のチケット販売情報について紹介する。

カウコン2026-2027のチケット販売はいつから？申し込み日程・料金まとめ

STARTO ENTERTAINMENTの年末カウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD」は、2026年12月31日(木)に開催される。

現時点でチケットの発売日や料金、申し込み方法は正式発表されていない。前回の2025-2026公演では12月上旬にファンクラブ会員向けの抽選受付が行われたため、今回も11月下旬から12月上旬にかけて案内される可能性がある。

項目 カウコン2026-2027の情報 公演名 COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD 開催日 2026年12月31日(木) 会場 未発表(東京ドームが候補) チケット発売日 未発表 申し込み期間 未発表 当落発表 未発表 チケット料金 未発表 枚数制限 未発表 Netflix配信 12月31日に世界独占ライブ配信

カウコン2026-2027のチケット申し込みはいつから？

カウコン2026-2027のチケット受付開始日は、現時点で明らかになっていない。

前回の「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」では、12月6日(土)17:00から12月10日(水)12:00までファンクラブ会員向けの抽選受付が実施され、12月19日(金)に当落結果が発表された。

項目 前回(2025-2026)の実績 申し込み開始 2025年12月6日(土)17:00 申し込み締切 2025年12月10日(水)12:00 当落発表 2025年12月19日(金) 開催日 2025年12月31日(水)

前回は申し込み期間が約4日間と短かったため、今回もFAMILY CLUBからの案内をこまめに確認しておきたい。

カウコン2026-2027のチケット料金はいくら？

カウコン2026-2027のチケット価格は、現時点で発表されていない。

参考として、前回の2025-2026公演では、ファンクラブ会員向けのチケットが1枚13,000円(税込)で販売された。

チケット 料金 2026-2027公演 未発表 2025-2026公演(FC会員) 13,000円(税込)

今回も同程度の価格になる可能性はあるが、正式な料金は今後の発表を確認する必要がある。

カウコン2026-2027のチケット申し込み方法は？

カウコン2026-2027のチケット販売方法は未発表だが、前回はFAMILY CLUB会員を対象とした抽選受付が実施された。

前回の応募条件では、代表者と同行者の両方が対象ファンクラブの会員であることが求められ、1公演につき2枚まで申し込み可能だった。

今回もファンクラブ先行抽選が行われる可能性があるため、参加を希望する人は会員登録状況などを事前に確認しておこう。

チケットの一般販売はある？

カウコン2026-2027の一般販売については、現時点で発表されていない。

前回の公演では、プレイガイドなどを通じた一般向けの会場チケット販売は確認されていない。

今回もファンクラブ会員向けの抽選販売が中心となる可能性があるものの、一般販売の有無については正式発表を待つ必要がある。

カウコン2026-2027はNetflixで独占生配信！会場に行けなくても視聴可能

カウコン2026-2027は、2026年12月31日(木)にNetflixで世界独占ライブ配信される。

世界190以上の国と地域で同時配信され、ライブ終了後にはアーカイブ配信も予定されている。

Netflixでは月額890円(税込)から利用でき、ライブ配信の視聴に別途チケットを購入する必要はない。

項目 内容 配信サービス Netflix ライブ配信日 2026年12月31日(木) 配信時間 未発表 配信地域 世界190以上の国と地域 アーカイブ配信 あり(視聴期限未発表) 視聴料金 月額890円(税込)～ 追加チケット料金 不要

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項目 内容 おすすめの登録方法 LYPプレミアム with Netflix Netflix 各プランを利用可能 LYPプレミアム特典 利用可能 追加料金 Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時) 主な特典 LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど キャンペーン 初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与 キャンペーン終了日 未定

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