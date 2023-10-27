2023シーズンの明治安田生命J1リーグ第31節が2023年10月28日（土)に開催。セレッソ大阪とガンバ大阪が対戦する。
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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。
C大阪vsG大阪のWINNER予想オッズは？
■ホーム勝利［C大阪］・アウェイ勝利［G大阪］
販売期限:2023/10/28(土)13:50
以下に続く
|C大阪勝利オッズ
|予想スコア
|G大阪勝利オッズ
|5.9倍
|1-0
|6.4倍
|8.3倍
|2-0
|1.7倍
|7.6倍
|2-1
|8.3倍
|17.2倍
|3-0
|26.1倍
|13.4倍
|3-1
|16.6倍
|22.8倍
|3-2
|16.0倍
|16.6倍
|その他の勝利
|31.5倍
■引き分け
※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/10/26(木)19:56時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック
C大阪vsG大阪｜対戦カード・試合情報
- 試合日程：2023年10月28日（土）14:00キックオフ
- 大会：明治安田生命J1リーグ 第31節
- カード：セレッソ大阪 vs ガンバ大阪
- 会場：ヨドコウ桜スタジアム
- 放送・配信：DAZN／NHK大阪
※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。