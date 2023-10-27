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セレッソ大阪vsガンバ大阪の勝敗予想・WINNERオッズ・倍率は？明治安田生命J1リーグ第31節

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MP_maikuma_cosaka vs usami_gosaka_winner(C)Getty Images
J1リーグセレッソ大阪 対 ガンバ大阪セレッソ大阪ガンバ大阪

【J1リーグ2023 対戦情報】10月28日開催の明治安田生命J1リーグ第31節、セレッソ大阪vsガンバ大阪はスポーツくじ「WINNER」の対象試合。予想に使えるオッズ・データ・対戦情報を紹介。

2023シーズンの明治安田生命J1リーグ第31節が2023年10月28日（土)に開催。セレッソ大阪とガンバ大阪が対戦する。

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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。

C大阪vsG大阪のWINNER予想オッズは？

■ホーム勝利［C大阪］・アウェイ勝利［G大阪］

販売期限:2023/10/28(土)13:50

以下に続く
C大阪勝利オッズ 予想スコアG大阪勝利オッズ
5.9倍1-06.4倍
8.3倍 2-0 1.7倍
7.6倍 2-1 8.3倍
17.2倍 3-0 26.1倍
13.4倍 3-1 16.6倍
22.8倍 3-2 16.0倍
16.6倍 その他の勝利 31.5倍

■引き分け

予想スコアオッズ
0-0 11.3倍
1-1 8.9倍
2-2 17.2倍
その他の引き分け 29.5倍

※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/10/26(木)19:56時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック

C大阪vsG大阪｜対戦カード・試合情報

  • 試合日程：2023年10月28日（土）14:00キックオフ
  • 大会：明治安田生命J1リーグ　第31節
  • カード：セレッソ大阪 vs ガンバ大阪
  • 会場：ヨドコウ桜スタジアム
  • 放送・配信：DAZN／NHK大阪

※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。