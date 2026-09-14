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valverdeGetty Images
Mirai Aira

佐藤龍之介所属のバレンシア、バルベルデの監督招へいは失敗に終わる

バレンシア
ラ・リーガ
エルネスト・バルベルデ

バレンシア、バルベルデは招聘できず…。

カルロス・コルベラン監督を解任したバレンシアは、その後任としてエルネスト・バルベルデ氏にオファーを提示したものの断られたようだ。スペイン『マルカ』が報じている。

ラ・リーガで最下位に沈むバレンシアは、13日にロン・ガーレイCEO、コルベラン監督の解任およびスポーツ部門の刷新を発表。新スポーツディレクターとして、2010〜13年にも同職を務めたブラウリオ・バスケス氏を呼び寄せている。

ブラウリオ・バスケス氏はコルベラン監督の後任として2012-13シーズンにもバレンシアを率いたバルベルデ氏の招聘を目指していた。だが『マルカ』曰く、旧知の間柄である同氏には断りを入れられたという。昨季限りでアトレティック・クルブ監督の座を辞して、最低でも1年の休養を取ることにしたバルベルデ氏に、チームを指導する意欲はなかったようだ。

ブラウリオ・バスケス氏率いるバレンシアの新たなスポーツ部門は現在、第二候補の選定および招聘に動いている模様。来週末のリーグ戦終了後、約3週間のインターナショナルウィークに入るタイミングから、新監督にチームを任せる方針とのことだ。

MF佐藤龍之介も在籍するバレンシアは果たして、新監督とともに調子を上げることができるのだろうか。

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