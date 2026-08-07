BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORTの日程・テレビ放送/ネット配信予定は？視聴方法まとめ

超特急の全国アリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT』が、2026年6月から8月にかけて開催される。横浜アリーナを皮切りに、マリンメッセ福岡A館、GLION ARENA KOBE、Kアリーナ横浜の4会場を巡るツアーとなっている。
本記事では、『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT』の放送/配信予定・無料視聴について紹介する。
BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORTの日程は？
超特急のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT』は、2026年6月10日(水)から8月9日(日)にかけて、全4会場8公演で開催される。
ツアーは6月10日(水)・11日(木)の横浜アリーナ公演からスタートし、6月27日(土)・28日(日)にマリンメッセ福岡A館、7月14日(火)・15日(水)にGLION ARENA KOBEで開催される。
ツアーファイナルはKアリーナ横浜で行われ、8月8日(土)は18:00、翌9日(日)は16:30に開演予定。各公演で開場・開演時間が異なるため、参加予定の場合は事前に確認しておきたい。
『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT』の公演日程、会場、開場・開演時間は以下の通り。
|日程
|会場
|開場
|開演
|2026年6月10日(水)
|横浜アリーナ
|17:30
|18:30
|2026年6月11日(木)
|横浜アリーナ
|16:30
|17:30
|2026年6月27日(土)
|マリンメッセ福岡A館
|17:00
|18:00
|2026年6月28日(日)
|マリンメッセ福岡A館
|15:00
|16:00
|2026年7月14日(火)
|GLION ARENA KOBE
|17:30
|18:30
|2026年7月15日(水)
|GLION ARENA KOBE
|16:30
|17:30
|2026年8月8日(土)
|Kアリーナ横浜
|16:30
|18:00
|2026年8月9日(日)
|Kアリーナ横浜
|15:00
|16:30
BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORTの放送・配信予定は？
『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT』のツアーファイナルとなる2026年8月9日(日)のKアリーナ横浜公演は、U-NEXTで独占ライブ配信される。
配信は8月9日(日)16:00からスタートし、公演は16:30開演予定。ライブ終了までリアルタイムで視聴できるほか、生配信終了後は準備が整い次第、8月23日(日)23:59まで見逃し配信が実施される。
本公演はU-NEXTの月額プラン対象作品となっており、月額会員であれば追加料金なしで視聴可能。U-NEXTを初めて利用する場合は31日間の無料トライアルも用意されているため、期間中にツアーファイナルを楽しむことができる。
|項目
|内容
|配信サービス
|U-NEXT
|配信対象公演
|2026年8月9日(日) Kアリーナ横浜公演
|ライブ配信
|2026年8月9日(日)16:00～(16:30開演予定)
|見逃し配信
|ライブ配信終了後、準備が整い次第～8月23日(日)23:59
U-NEXTのおすすめ視聴方法
前述のとおり、「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」は、ネット『U-NEXT』で配信される。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページにアクセス
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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年8月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。最新の情報は、U-NEXT公式サイトをご確認ください。