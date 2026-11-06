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CONCACAFは2027年ゴールドカップの大会方式を抜本的に変更し、グループステージに「スイス方式」を導入すると発表した。これにより、アメリカとメキシコのような地域の強豪同士が、大会のかなり早い段階で対戦する可能性がある。

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CONCACAF、ゴールドカップの大会方式を大幅変更

CONCACAFは、待望の2027年大会に向けたゴールドカップの大会方式の大幅な変更を発表した。北中米カリブ海地域の選手権は、従来の4チームずつ4組に分ける方式を正式に廃止する。

代わって、参加する16カ国を8カ国ずつの2組に分ける。各チームは、専用のランキング制度で決まるさまざまな相手とグループステージで4試合を戦う。その後、各組の上位4チームが一発勝負のノックアウトステージに進出する。

スイス方式の導入で強豪同士の対戦が増加へ

新方式は、UEFAチャンピオンズリーグが最近採用した「スイス方式」から強い影響を受けている。CONCACAFは、大会序盤に結果が予想しやすい一方的な試合をなくすために変更を設計した。

重要なのは、この刷新により、メキシコとアメリカのような地域の強豪が大会のより早い段階で対戦する可能性が生まれることだ。CONCACAFのビクター・モンタグリアーニ会長は、新方式こそサポーターが求めてきたものだと強調する。

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「ファンはこの地域の最強チーム同士の対戦を見たがっている。この方式によって、そうした対戦が大会のより早い段階で実現する機会が増える」とモンタグリアーニ会長は説明した。

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グループステージの全試合に重要性を

これまでアメリカとメキシコは、ゴールドカップのグループステージをほとんど苦戦せずに勝ち進んできた。ランキングに基づく新たな対戦日程により、参加する16カ国すべてが、従来より大幅に厳しい試合を戦うことになる。 モンタグリアーニ会長は、各国がベスト16進出を争う中、新方式によってすべての試合の重要性が高まると強調した。

「同時に、すべての試合が重要になる。各チームはバランスの取れた顔ぶれの相手と戦い、ノックアウトラウンド進出を争う」とモンタグリアーニ会長は付け加えた。「これにより、初戦から決勝まで、より競争が激しく、興奮に満ちたゴールドカップになると考えている」

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サウジアラビアが2027年大会に参加

2027年のゴールドカップは6月17日に開幕し、決勝は7月11日に予定されている。開催国はまだ決まっていないが、1991年以降の現在の形で行われてきた大会は、すべてアメリカが単独または共同で開催している。

15チームは2026-27年のCONCACAFネーションズリーグとゴールドカップ予選ラウンドを通じて出場権を獲得する。これに、特別招待国として大会に参加するサウジアラビアが加わる。全対戦日程は4月8日の組み合わせ抽選で明らかになる。