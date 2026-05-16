Netflix・アマプラ・U-NEXT・Disney+の作品数を比較！配信本数が多い動画配信サービスはどれ？

動画配信サービスを選ぶ際、「どのサービスがもっとも作品数が多いのか」は重要な比較ポイントのひとつだ。近年はNetflix、Amazon Prime Video、U-NEXT、Disney+を中心に競争が激化しており、映画、ドラマ、アニメ、オリジナル作品など各社が独自ラインナップを強化している。

本記事では、Netflix・アマプラ・U-NEXT・Disney+の作品本数を比較しながら、ジャンルごとの強みやおすすめポイントを紹介する。

Netflix・アマプラ・U-NEXT・Disney+の作品数は？

動画配信サービスを選ぶうえで、「どれだけ多くの作品を視聴できるか」は重要な比較ポイントとなる。Netflix、Amazon Prime Video、U-NEXT、Disney+はいずれも国内人気の高いVODサービスだが、作品数やラインナップの特徴には大きな違いがある。

なかでもU-NEXTは、国内最大級となる約46万本以上の作品数を誇り、映画、ドラマ、アニメ、韓流、バラエティまで幅広いジャンルをカバー。一方、Netflixは作品数を非公開としているものの、高品質なオリジナル作品を武器に世界的人気を集めている。

また、Amazon Prime Videoは見放題作品に加えてレンタル作品も豊富に展開。Disney+はディズニー、マーベル、スター・ウォーズなど独占IP作品の強さが特徴となっている。

ここでは、2026年時点で判明している各サービスの作品数や特徴を比較していく。

Netflix・アマプラ・U-NEXT・Disney+のおすすめポイントは？

動画配信サービスは、それぞれ配信ジャンルや強みに大きな違いがある。Netflix、Amazon Prime Video、U-NEXT、Disney+はいずれも国内人気の高いVODサービスだが、「オリジナル作品重視」「コスパ重視」「家族利用」「映画好き向け」など、ユーザーによって最適なサービスは異なる。

U-NEXTは映画・ドラマ・雑誌・マンガまで幅広く楽しめる総合力が魅力。一方、Netflixは世界的人気を誇る独占オリジナル作品に強みを持つ。

また、Amazon Prime Videoは圧倒的なコストパフォーマンス、Disney+はディズニーやマーベル作品など強力IPコンテンツの独占配信で高い支持を集めている。

ここでは、Netflix・アマプラ・U-NEXT・Disney+それぞれのおすすめポイントを比較していく。

Netflix（ネットフリックス）のおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。

