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サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

DAZNでサッカーワールドカップ視聴に最適なプランは？

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

サッカーワールドカップ視聴に適したDAZNのプランはどれ？料金、キャンペーン情報、登録方法を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用年間プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER(年間)

「DAZN SOCCER(年間プラン・月々払いのみ)」

7/20までの加入で最初の3カ月・月々980円

※4カ月目以降は月々2,600円／年間プランのため途中解約不可

7/20まで割引価格に

現在の『DAZN』では、幅広いスポーツを視聴できる「DAZN Standard」と、サッカーコンテンツに特化した「DAZN SOCCER」など複数の料金プランを提供している。さらに2026年7月20日(月・祝)まではワールドカップ応援キャンペーンも実施されており、通常より安く加入できるチャンスとなっている。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

本記事では、DAZNの各料金プランの違いや料金を比較て、ワールドカップ視聴におすすめのプランを紹介する。

DAZNの料金プランは？各プランの料金と視聴範囲を紹介

『DAZN』では、スポーツファンの視聴スタイルに合わせて複数の料金プランが提供されている。Jリーグや欧州サッカー、プロ野球、F1など幅広い競技を楽しみたい場合は「DAZN Standard」、サッカー中心なら「DAZN SOCCER」、プロ野球中心なら「DAZN Baseball」といった選択が可能だ。

なかでも最も人気なのが「DAZN Standard」。DAZNで配信されるほぼすべてのスポーツコンテンツを視聴できる基本プランとなっており、FIFAワールドカップ2026やJリーグ、ラ・リーガ、セリエAなどを楽しみたい人に向いている。

また、現在は対象プランをお得に利用できるキャンペーンも実施中。特に「DAZN Standard」と「DAZN SOCCER」は期間限定で通常料金より安く加入できるため、これから契約するなら見逃せない内容となっている。

特にこれから加入するなら「DAZN Standard」または「DAZN SOCCER」がおすすめだ。

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プラン通常料金(税込)キャンペーン料金(税込)主な視聴コンテンツ
DAZN Standard月額4,200円最初の3カ月間は月額1,980円
合計6,660円お得		Jリーグ、欧州サッカー、プロ野球、F1、テニス、ゴルフなど
DAZN SOCCER月々2,600円
年間31,200円		最初の3カ月間は月々980円
合計4,860円お得		Jリーグ、欧州サッカー、AFCアジアカップ、W杯などサッカー中心
DAZN Baseball月々2,300円なしプロ野球(広島主催試合除く)
DAZN Global月額980円なしボクシング、総合格闘技、トライアスロンなど
DAZN Freemium無料無料一部試合、ハイライト、オリジナル番組
DMM×DAZNホーダイ月額3,480円ポイント還元ありDAZN Standard＋DMMプレミアム
ABEMA de DAZN月額3,800円〜学割プランありDAZNコンテンツをABEMAで視聴
DAZN for docomo月額4,200円dポイント還元対象ありDAZN Standard相当

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ワールドカップ視聴に1番おすすめなDAZNのプランは？

FIFAワールドカップ2026をDAZNで視聴するなら、「DAZN Standard」が最もおすすめだ。ワールドカップだけでなく、Jリーグや欧州サッカー、プロ野球、F1、テニス、バスケットボールなどDAZNで配信されるほぼすべてのスポーツコンテンツを視聴できる。

特にスポーツ観戦のジャンルを限定せず楽しみたい場合は、「DAZN Standard」を選んでおけば間違いない。ワールドカップ終了後も継続して利用しやすく、DAZNの魅力を最大限活用できるプランとなっている。

さらに2026年7月20日(月・祝)まではワールドカップ応援キャンペーンを実施中。同期間中にDAZN Standardへ加入すると、通常月額4,200円(税込)のところ最初の3カ月間は月額1,980円(税込)で利用できるため、これから加入するなら絶好のタイミングと言える。

一方、ワールドカップやJリーグ、ラ・リーガ、セリエAなどサッカーだけを視聴したい場合は、「DAZN SOCCER」も有力な選択肢だ。サッカーコンテンツに特化したプランで、年間契約(月々払い)なら月々2,600円(税込)と比較的安価に利用できる。

また、「DAZN SOCCER」も7月20日(月・祝)までの加入で最初の3カ月間は月々980円(税込)となる。コストを重視するサッカーファンにとっては非常に魅力的なプランと言えるだろう。

プラン料金(税込)キャンペーン情報おすすめユーザー
DAZN Standard月額4,200円7/20まで加入で最初の3カ月間は月額1,980円W杯以外のスポーツも楽しみたい人
DAZN SOCCER月々2,600円
年間31,200円		7/20まで加入で最初の3カ月間は月々980円W杯やサッカー中心に視聴したい人

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCERが、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

DAZNサッカー専用年間プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円は7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

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