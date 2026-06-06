DAZNでサッカーワールドカップ視聴に最適なプランは？

現在の『DAZN』では、幅広いスポーツを視聴できる「DAZN Standard」と、サッカーコンテンツに特化した「DAZN SOCCER」など複数の料金プランを提供している。さらに2026年7月20日(月・祝)まではワールドカップ応援キャンペーンも実施されており、通常より安く加入できるチャンスとなっている。

本記事では、DAZNの各料金プランの違いや料金を比較て、ワールドカップ視聴におすすめのプランを紹介する。

DAZNの料金プランは？各プランの料金と視聴範囲を紹介

『DAZN』では、スポーツファンの視聴スタイルに合わせて複数の料金プランが提供されている。Jリーグや欧州サッカー、プロ野球、F1など幅広い競技を楽しみたい場合は「DAZN Standard」、サッカー中心なら「DAZN SOCCER」、プロ野球中心なら「DAZN Baseball」といった選択が可能だ。

なかでも最も人気なのが「DAZN Standard」。DAZNで配信されるほぼすべてのスポーツコンテンツを視聴できる基本プランとなっており、FIFAワールドカップ2026やJリーグ、ラ・リーガ、セリエAなどを楽しみたい人に向いている。

また、現在は対象プランをお得に利用できるキャンペーンも実施中。特に「DAZN Standard」と「DAZN SOCCER」は期間限定で通常料金より安く加入できるため、これから契約するなら見逃せない内容となっている。

特にこれから加入するなら「DAZN Standard」または「DAZN SOCCER」がおすすめだ。

プラン 通常料金(税込) キャンペーン料金(税込) 主な視聴コンテンツ DAZN Standard 月額4,200円 最初の3カ月間は月額1,980円

合計6,660円お得 Jリーグ、欧州サッカー、プロ野球、F1、テニス、ゴルフなど DAZN SOCCER 月々2,600円

年間31,200円 最初の3カ月間は月々980円

合計4,860円お得 Jリーグ、欧州サッカー、AFCアジアカップ、W杯などサッカー中心 DAZN Baseball 月々2,300円 なし プロ野球(広島主催試合除く) DAZN Global 月額980円 なし ボクシング、総合格闘技、トライアスロンなど DAZN Freemium 無料 無料 一部試合、ハイライト、オリジナル番組 DMM×DAZNホーダイ 月額3,480円 ポイント還元あり DAZN Standard＋DMMプレミアム ABEMA de DAZN 月額3,800円〜 学割プランあり DAZNコンテンツをABEMAで視聴 DAZN for docomo 月額4,200円 dポイント還元対象あり DAZN Standard相当

ワールドカップ視聴に1番おすすめなDAZNのプランは？

FIFAワールドカップ2026をDAZNで視聴するなら、「DAZN Standard」が最もおすすめだ。ワールドカップだけでなく、Jリーグや欧州サッカー、プロ野球、F1、テニス、バスケットボールなどDAZNで配信されるほぼすべてのスポーツコンテンツを視聴できる。

特にスポーツ観戦のジャンルを限定せず楽しみたい場合は、「DAZN Standard」を選んでおけば間違いない。ワールドカップ終了後も継続して利用しやすく、DAZNの魅力を最大限活用できるプランとなっている。

さらに2026年7月20日(月・祝)まではワールドカップ応援キャンペーンを実施中。同期間中にDAZN Standardへ加入すると、通常月額4,200円(税込)のところ最初の3カ月間は月額1,980円(税込)で利用できるため、これから加入するなら絶好のタイミングと言える。

一方、ワールドカップやJリーグ、ラ・リーガ、セリエAなどサッカーだけを視聴したい場合は、「DAZN SOCCER」も有力な選択肢だ。サッカーコンテンツに特化したプランで、年間契約(月々払い)なら月々2,600円(税込)と比較的安価に利用できる。

また、「DAZN SOCCER」も7月20日(月・祝)までの加入で最初の3カ月間は月々980円(税込)となる。コストを重視するサッカーファンにとっては非常に魅力的なプランと言えるだろう。

プラン 料金(税込) キャンペーン情報 おすすめユーザー DAZN Standard 月額4,200円 7/20まで加入で最初の3カ月間は月額1,980円 W杯以外のスポーツも楽しみたい人 DAZN SOCCER 月々2,600円

年間31,200円 7/20まで加入で最初の3カ月間は月々980円 W杯やサッカー中心に視聴したい人

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

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